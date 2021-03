GATINEAU, QC, le 26 mars 2021 /CNW/ - La garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'amplifier les réels défis sociaux et économiques des familles des Territoires du Nord-Ouest, particulièrement lorsque les enfants doivent rester à la maison et que les parents ne sont pas en mesure de retourner sur le marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour faire en sorte que les familles aient accès aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, sûrs et abordables dont leurs enfants ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,4 millions de dollars en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants dans les Territoires du Nord-Ouest pour 2020-2021.

Ce soutien additionnel pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants est fait dans le cadre de l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Plus précisément, le territoire se concentre sur l'amélioration de la qualité des programmes grâce à des occasions de formation professionnelle culturellement appropriées et sur l'amélioration de l'accès aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, surtout dans les petites communautés pour les travailleurs essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

Cet accord s'appuie sur l'engagement commun pris dans le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et souligne les besoins et priorités particuliers des Territoires du Nord-Ouest en la matière, y compris ceux découlant de la pandémie de COVID-19. Le financement continuera ainsi d'être disponible pour appuyer les programmes et les services de garde d'enfants au bénéfice des familles des Territoires du Nord-Ouest cette année.

« Chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. Le développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants repose essentiellement sur des expériences d'apprentissage de bonne qualité, accessibles et inclusives. Notre gouvernement du Canada travaille dur pour que les jeunes enfants et les familles du territoire aient tous équitablement accès aux services d'apprentissage et de garde de qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- Le ministre la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Les familles des Territoires du Nord-Ouest ont plus que jamais besoin d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sûrs et abordables. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans nos systèmes de garde d'enfants pour que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod

« Investir dans les jeunes enfants et leur famille représente un bienfait collectif. Les générations futures des Territoires du Nord-Ouest profiteront du soutien offert maintenant, puisque les enfants d'aujourd'hui deviendront les citoyens productifs, capables et en santé de demain qui pourront partager leurs compétences, leurs talents et leur service. Élargir la disponibilité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants nécessite des efforts de collaboration et de partenariat comme celui-ci afin de répondre aux besoins uniques des familles ayant de jeunes enfants partout dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson

Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec l'ensemble des provinces et des territoires afin de leur verser 1,2 milliard de dollars sur trois ans à compter de 2017-2018 pour des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Ce financement massif dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants a permis de créer, à l'échelle nationale, plus de 40 000 places abordables en garderie avant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral a maintenant conclu des accords bilatéraux avec chacune des provinces et chacun des territoires, leur offrant au total 400 millions de dollars en 2020-2021. Ces fonds continueront de soutenir le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et s'appuieront sur le succès des accords précédents.

Pour l'avenir, le gouvernement du Canada est déterminé à faire d'importants investissements à long terme pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à subvention des services de garde pour avant et après l'école.

investira également 420 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer le recrutement et le maintien en poste d'éducateurs de la petite enfance partout au . Le plan d'action du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vise à favoriser la création d'environnements de qualité et respectueux de la culture pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, à soutenir le perfectionnement professionnel du personnel dans les établissements de garde certifiés, à accroître le nombre d'éducateurs de la petite enfance, et à appuyer l'accès à la garde d'enfants en répondant aux besoins uniques des communautés.

