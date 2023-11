OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à offrir aux nouveaux arrivants admissibles le soutien et les services dont ils ont besoin pour s'intégrer pleinement à la société canadienne, ainsi qu'à contribuer à l'économie du pays et à la vitalité de ses communautés.

Hier, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a lancé un appel de propositions national pour le financement des services d'établissement et de réinstallation, qui financera des centaines de fournisseurs de services, à l'échelle du Canada (à l'extérieur du Québec), qui offrent des services essentiels aux nouveaux arrivants. Le financement sera offert pendant une période de cinq ans.

Cette année, l'appel de propositions est axé sur certains domaines clés des services d'établissement et de réinstallation, y compris les investissements visant à appuyer les objectifs de vérité et de réconciliation, le parcours d'intégration francophone pour les nouveaux arrivants francophones à l'extérieur du Québec, et le renforcement des programmes et des organismes qui servent les communautés racialisées, les personnes 2ELGBTQI+ et d'autres personnes sous-représentées.

Les fournisseurs de services jouent un rôle essentiel dans l'accueil des nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, dans les communautés de partout au pays. Ils fournissent aux nouveaux arrivants les outils, les ressources et les renseignements dont ils ont besoin pour réussir leur nouvelle vie au Canada. Cela comprend une formation linguistique, de même qu'une aide pour trouver un emploi et tisser des liens avec des immigrants établis, des Canadiens et les peuples autochtones. Ces soutiens et services facilitent l'intégration des nouveaux arrivants et les aident à réussir leur vie au Canada, tout en aidant les employeurs, les écoles et d'autres organisations à bâtir des collectivités accueillantes.

Pour plus de renseignements sur les critères d'admissibilité et la façon de participer à l'appel de propositions, veuillez consulter notre site Web. La date limite est le 31 janvier 2024.

Citation

« Alors que nous accueillons davantage de nouveaux arrivants au Canada, nous devons nous assurer qu'ils disposent du soutien dont ils ont besoin pour réussir leur nouvelle vie. Nous continuerons à soutenir les fournisseurs de services d'établissement et de réinstallation, qui jouent un rôle crucial en veillant à ce que les nouveaux arrivants disposent des ressources dont ils ont besoin pour continuer à réussir partout au pays. Le Canada reconnaît la valeur des contributions économiques, sociales et culturelles des nouveaux arrivants à leurs communautés. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les faits en bref :

En 2022-2023, près de 612 000 clients ont eu recours à des services d'établissement et de réinstallation, un sommet historique.

Le programme d'information et d'orientation a été le plus sollicité, 80 % des clients

y ayant accès au moins une fois par année.

y ayant accès au moins une fois par année. IRCC prévoit financer les fournisseurs de services à hauteur d'environ 1,1 milliard par année afin de répondre aux besoins d'établissement des nouveaux arrivants (à l'extérieur du Québec). Cette somme représente une augmentation de plus de 30 % par rapport à l'enveloppe de financement de 834,9 millions de dollars dont IRCC disposait pour le Programme d'établissement en 2020-2021, au cours de la première année des ententes du dernier appel de propositions.

En vertu de l'Accord Canada-Québec, le gouvernement du Canada verse à la province de Québec une subvention annuelle pour la prestation et l'administration de services linguistiques, d'accueil et d'intégration culturelle et économique destinés aux immigrants qui s'établissent dans la province, notamment les réfugiés réinstallés.

D'avril 2012 à mars 2023, environ 46 % de tous les résidents permanents, à l'exception de ceux à destination du Québec, ont eu accès à un service d'établissement au Canada.

Entre avril 2012 et mars 2023, 80 % des réfugiés ont utilisé des services d'établissement.

mars 2023, 80 % des réfugiés ont utilisé des services d'établissement. L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active du Canada et, d'ici 2032, on s'attend à ce qu'elle représente 100 % de la croissance de sa population totale.

Le rythme de vieillissement de la population canadienne fera en sorte que le ratio travailleurs-retraités passera de 7 pour 1, il y a 50 ans, à 2 pour 1 d'ici 2035.

Lors du recensement de 2021, près d'une personne sur quatre était ou avait été un immigrant reçu ou un résident permanent au Canada, soit la proportion la plus élevée depuis la Confédération et la plus importante parmi les pays du G7.

