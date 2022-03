Gatineau, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - La relance du Canada après la pandémie de COVID-19 ne doit laisser personne pour compte, et cela comprend le Canadien sur cinq qui s'identifie comme ayant un handicap. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les partenaires au sein de la communauté des personnes en situation de handicap afin d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion. Ainsi, tous les Canadiens pourront participer pleinement à tous les aspects de la société.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions compétitif pour le volet du financement de crédits national dans le cadre du Programme des partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées (PPDS-PH).

Les organisations nationales peuvent recevoir du soutien afin d'accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le domaine de l'apprentissage, de l'emploi et de la vie communautaire. Les organisations admissibles devront augmenter leur capacité dans quatre secteurs clés :

gouvernance et responsabilisation; efficacité du leadership et des opérations; établissement et maintien de partenariats; effet mesurable.

Le financement versé dans le cadre du PPDS-PH vise à aider les associations nationales œuvrant au sein des personnes en situation de handicap à améliorer la planification stratégique, le recrutement et le maintien en poste, l'analyse des politiques, les programmes et les services.

Il s'agit du second appel de propositions pour le volet du financement de crédits national dans le cadre du PPDS-PH, suivant le renouvellement du programme en 2017. C'est à cette époque qu'a été élaboré, en collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap, le Cadre de rendement et de responsabilisation. Il a pour but d'orienter la prise de décisions quant à l'attribution des fonds gérés par la composante Personnes handicapées. Le Cadre porte sur quatre objectifs principaux déterminés comme importants par la communauté des personnes en situation de handicap : l'équité, la transparence, la prévisibilité et la responsabilisation.

Les organisations ont jusqu'au 13 mai 2022, à 17 h, heure de l'Est, pour présenter leur proposition sur Canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonctionnement-national-handicaps.html

Citation

« Dans l'esprit de "Rien sans nous", nous continuons à investir dans les organisations à travers le Canada qui travaillent d'arrache-pied à faire en sorte que leurs communautés soient plus inclusives pour les personnes en situation de handicap. En soutenant ceux qui dirigent ce travail sur le terrain, nous continuons à bâtir ce pays exempt d'obstacles dont tous le Canadiens méritent.»

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Selon les résultats de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, plus de 6 millions de Canadiens de 15 ans et plus (soit 22 % de la population) s'identifient comme ayant un. Les chiffres réels seraient vraisemblablement plus élevés.

Le PPDS-PH fournit des fonds de fonctionnement et de projets à des organismes sans but lucratif qui s'attaquent aux enjeux sociaux et aux obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap; et qui ont pour objectif d'accroître leur participation dans tous les aspects de la société canadienne.

Dans le cadre de cet appel de propositions, le gouvernement du Canada versera jusqu'à 6 millions de dollars par année, pour un total de 18 millions sur trois ans. Le financement maximal disponible par entente :

versera jusqu'à 6 millions de dollars par année, pour un total de 18 millions sur trois ans. Le financement maximal disponible par entente : s'élèvera à 200 000 $ par année ou à 600 000 $ sur trois ans (pour les organismes qui ne sont pas actuellement financés par le volet crédits de fonctionnement national)



jusqu'à leur allocation de financement actuelle ou jusqu'au montant maximal admissible de 200 000 $ par année ou de 600 000 $ sur trois ans (pour les organismes actuellement financés par le volet crédits de fonctionnement national)

Liens connexes

Guide du demandeur

Programme de partenariats pour le développement social - Composante Personnes handicapées

Cadre de rendement et de responsabilisation- Aperçu

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jane Deeks, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]