Appel de projets Primo-adoptants - Québec appuie 29 projets favorisant l'adoption de technologies innovantes

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Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

09 juin, 2026, 10:00 ET

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense), Mme Céline Haytayan, est fière d'annoncer, au nom du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, les projets retenus dans le cadre de l'appel de propositions Primo-adoptants[1]. Celui-ci vise à accélérer le développement et la commercialisation de technologies développées par des entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance.

Plus précisément, il sert à encourager des organisations québécoises à utiliser des technologies créées par de jeunes pousses d'ici, accompagnées dans leurs démarches de commercialisation par des incubateurs et des accélérateurs. Ces projets permettent aux entreprises établies d'innover plus rapidement et d'augmenter leur croissance et leur productivité.

Le financement gouvernemental, d'un montant total de 1 953 737 $, soutiendra la réalisation de 29 initiatives d'une valeur de 3 406 658 $. Chacune est portée par une jeune entreprise innovante, en collaboration avec une entreprise primoadoptante et un incubateur ou accélérateur.

Citations :

« Les initiatives financées proposent des solutions avant-gardistes dans plusieurs secteurs stratégiques pour le Québec. Elles nous font avancer comme société et mettent en valeur la collaboration entre de jeunes entreprises innovantes, des incubateurs et des entreprises bien établies. C'est en faisant preuve d'audace et d'ambition, comme ces organisations qui osent adopter de nouvelles technologies, que nous pourrons nous illustrer à l'échelle internationale et augmenter la prospérité de tous les Québécois et Québécoises. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense)

« Introduire de nouvelles technologies dans les entreprises représente un réel défi. C'est pourquoi on encourage la coopération entre celles-ci et les jeunes pousses. L'appui du gouvernement aide à peaufiner le développement des technologies et sert à augmenter la productivité des organisations qui choisissent de les adopter. C'est une synergie gagnante pour faire naître des innovations qui viendront favoriser l'enrichissement du Québec. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises.

Faits saillants :

  • L'appui gouvernemental est accordé par l'entremise du Programme innovation, qui vise à renforcer les capacités d'innovation des entreprises, en priorité les PME, aux différentes étapes de leurs projets.
  • Les appels de projets Primo-adoptants sont mis en œuvre dans le cadre de ce programme et s'inscrivent dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027. Grâce à des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, cette stratégie offre une vision d'avenir d'un Québec audacieux et ambitieux qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.
  • Un nouvel appel de projets est en cours. Les deux dates limites de dépôt des demandes d'aide financière sont le 17 juillet et le 4 novembre prochains.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Annexe - Liste des projets sélectionnés

Entreprise technologique innovante

Entreprise primoadoptante

Incubateur

ou accélérateur

Titre du projet

Subvention

Coût total

du projet

10560669 Canada inc. (Atracktiv)

Palais des Congrès de Montréal

MT Lab

Vélos interactifs et connectés de rallye au Palais des congrès de Montréal

38 512 $

70 022 $

12434270 Canada inc. (Plan Monark)

Comité sectoriel de main-d'œuvre en aéronautique du Québec (CAMAQ)

Centech

Adoption et déploiement de Plan Monark pour faciliter la réalisation des diagnostics sectoriels et la gestion active des comités de travail

67 650 $

112 750 $

Le réseau Homies

La société Musée Laurier

MT Lab

Sur les traces d'Arthabaska en intégrant la géolocalisation avancée, la chaîne de blocs et des parcours interactifs scénarisés

55 000 $

100 000 $

15100071 Canada inc. (Application Hint)

Société Radio-Canada

Optimisation de la recherche éditoriale et valorisation des contenus inexploités de l'Émission Radio

75 000 $

195 760 $

9201-8688 Québec inc.

(Éduplan Solutions)

Association des écoles juives

Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM)

Expérimentation d'une nouvelle technologie pour l'élaboration et la gestion des plans d'intervention intuitive : smartplan solutions

75 000 $

125 000 $

9387-7264 Québec inc.

(Regisco Immobilier)

St-Pierre & Associés

ACET

Développement d'une solution numérique destinée aux firmes de génie-conseil

75 000 $

125 000 $

9480-3798 Québec inc.

(Ferreol Technologies)

Utopie MFG

Entrepreneuriat ULaval

Caractérisation des propriétés du ScaliumMD (alliage d'aluminium-scandium [Al-Sc] ultrarésistant et écoresponsable) et mise à l'échelle de son utilisation dans des conditions réelles

74 945 $

124 945 $

9492-4248 Québec inc.

(Binder)

STI Maintenance technologies

District 3

Implémentation d'un générateur et réviseur de plans de maintenance intelligent chez STI Maintenance technologies

75 000 $

125 000 $

9503-1761 Québec inc.

(Artik Designs)

I3Dée

Garage & co

Thermoformage modulaire sur mesure pour la fabrication personnalisée à la demande

75 000 $

125 000 $

BeOnyx Robotique

Groupe CTI

Électronique Mercier

Garage & co

Déploiement et validation terrain du véhicule robotisé B1 dans les opérations d'entretien

75 000 $

125 000 $

Beyond Sciences alimentaires

Vergers Leahy

Cycle Momentum

Plateforme numérique IA-IHS pour garantir la qualité, la sécurité et éviter le gaspillage

75 000 $

125 000 $

Charlie Tango Jeux

Société du réseau économusée

MT Lab

Intelligence artificielle adaptative pour parcours culturels interactifs inclusifs

75 000 $

125 000 $

Conducteurs Boréal

Société en commandite Airbus Canada

Propolys

Câble supraconducteur pour le transport d'énergie dans un avion tout électrique

75 000 $

131 000 $

Énergie positive

Ville de Mirabel

IVÉO

Système de stockage d'énergie innovant pour la résilience des stations de pompage municipales

72 448 $

131 796 $

Flokon

Fraisière Faucher

Incubateur Axeo

Plateforme intelligente de gestion d'opérations et de services 4 saisons

75 000 $

125 000 $

Harvest Génomiques

Céréla

 Zone Agtech

Déploiement pilote de la plateforme AMPHYRE : vers un modèle reproductible d'intégration de la sélection

33 967 $

56 612 $

KONOS Technologies

EBC

Entrepreneuriat ULaval

Solution automatisée pour l'installation et le retrait des cônes T-RV-7, compatible avec les camions existants.

75 000 $

135 000 $

Pixel Trail

Développement Côte-de-Beaupré (projet Québec vélo de montagne) et

Ville de Mont-Tremblant

MT Lab

Projet d'affichage dynamique de panneaux lumineux Montagne de LED

57 750 $

105 000 $

Solutions Privacy Safe

Boutique Tristan & Iseut

Accélérateur DEL (Développement économique de l'agglomération de Longueuil)

Plateforme SaaS de conformité à la Loi 25 et valorisation des données marketing clients

59 832 $

99 720 $

Sentinus Technologies

Les serres Point du jour

Centech

Numérisation et automatisation des serres par l'entremise de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle

30 000 $

50 000 $

Solutions Neobotiqc

Sportvac Plus

CEIM

Hyperautomatisation de processus commerciaux et clientèles chez Sportvac

75 000 $¤

125 000 $

Solutions Otonomi

ALT Énergie

MT Lab

Automatisation intelligente de la conception et de la soumission de systèmes solaires complexes

44 855 $

74 758 $

Solutions Panorama

Tourisme Eeyou Istchee 

Association crie de pourvoirie et de tourisme

Centech

Développement d'un logiciel dédié à la gouvernance des conseils d'administration et de leurs comités

68 778 $

125 050 $

Solutions technologiques Tato

Gestisoft

Creative Destruction Lab

Consultant virtuel propulsé par l'intelligence artificielle structurant les projets complexes et en analysant des données provenant de multiples sources

75 000 $

125 000 $

Technologies Bauxite

Béton Dunbrick

Cycle Momentum

Démonstration d'un béton carboneutre à base de ciment de résidus de bauxite

75 000 $

131 885 $

Technologies de pêche Aquarius

Pêcheries Michel Turbide

2 Degrés

Démonstration de l'Aquafoil en condition réelle

75 000 $

125 000 $

Technologies Juno  

Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Centech

Développement et déploiement de dispositifs médicaux pour la gestion de la douleur menstruelle

75 000 $

137 360 $

Technologies Ki3 Photoniques

OptoElectronics Components

ACET

Source de photons optimisée pour les réseaux de communication quantique

75 000 $

125 000 $

Technologies LifeEngine

Fonds d'enseignement en neurochirurgie du Québec

District 3

Simulation neurochirurgicale avancée grâce à un modèle de tête cadavérique perfusée

75 000 $

125 000 $

Total :


1 953 737 $

3 406 658 $

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1 Le détail des projets est présenté en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information :  Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Compagnie(s) connexe(s)

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie