Appel de projets Primo-adoptants - Québec appuie 29 projets favorisant l'adoption de technologies innovantes

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense), Mme Céline Haytayan, est fière d'annoncer, au nom du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, les projets retenus dans le cadre de l'appel de propositions Primo-adoptants[1]. Celui-ci vise à accélérer le développement et la commercialisation de technologies développées par des entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance.

Plus précisément, il sert à encourager des organisations québécoises à utiliser des technologies créées par de jeunes pousses d'ici, accompagnées dans leurs démarches de commercialisation par des incubateurs et des accélérateurs. Ces projets permettent aux entreprises établies d'innover plus rapidement et d'augmenter leur croissance et leur productivité.

Le financement gouvernemental, d'un montant total de 1 953 737 $, soutiendra la réalisation de 29 initiatives d'une valeur de 3 406 658 $. Chacune est portée par une jeune entreprise innovante, en collaboration avec une entreprise primoadoptante et un incubateur ou accélérateur.

Citations :

« Les initiatives financées proposent des solutions avant-gardistes dans plusieurs secteurs stratégiques pour le Québec. Elles nous font avancer comme société et mettent en valeur la collaboration entre de jeunes entreprises innovantes, des incubateurs et des entreprises bien établies. C'est en faisant preuve d'audace et d'ambition, comme ces organisations qui osent adopter de nouvelles technologies, que nous pourrons nous illustrer à l'échelle internationale et augmenter la prospérité de tous les Québécois et Québécoises. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense)

« Introduire de nouvelles technologies dans les entreprises représente un réel défi. C'est pourquoi on encourage la coopération entre celles-ci et les jeunes pousses. L'appui du gouvernement aide à peaufiner le développement des technologies et sert à augmenter la productivité des organisations qui choisissent de les adopter. C'est une synergie gagnante pour faire naître des innovations qui viendront favoriser l'enrichissement du Québec. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises.

Faits saillants :

L'appui gouvernemental est accordé par l'entremise du Programme innovation, qui vise à renforcer les capacités d'innovation des entreprises, en priorité les PME, aux différentes étapes de leurs projets.

Les appels de projets Primo-adoptants sont mis en œuvre dans le cadre de ce programme et s'inscrivent dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027. Grâce à des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, cette stratégie offre une vision d'avenir d'un Québec audacieux et ambitieux qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

Un nouvel appel de projets est en cours. Les deux dates limites de dépôt des demandes d'aide financière sont le 17 juillet et le 4 novembre prochains.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Annexe - Liste des projets sélectionnés

Entreprise technologique innovante Entreprise primoadoptante Incubateur ou accélérateur Titre du projet Subvention Coût total du projet 10560669 Canada inc. (Atracktiv) Palais des Congrès de Montréal MT Lab Vélos interactifs et connectés de rallye au Palais des congrès de Montréal 38 512 $ 70 022 $ 12434270 Canada inc. (Plan Monark) Comité sectoriel de main-d'œuvre en aéronautique du Québec (CAMAQ) Centech Adoption et déploiement de Plan Monark pour faciliter la réalisation des diagnostics sectoriels et la gestion active des comités de travail 67 650 $ 112 750 $ Le réseau Homies La société Musée Laurier MT Lab Sur les traces d'Arthabaska en intégrant la géolocalisation avancée, la chaîne de blocs et des parcours interactifs scénarisés 55 000 $ 100 000 $ 15100071 Canada inc. (Application Hint) Société Radio-Canada Zù Optimisation de la recherche éditoriale et valorisation des contenus inexploités de l'Émission Radio 75 000 $ 195 760 $ 9201-8688 Québec inc. (Éduplan Solutions) Association des écoles juives Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM) Expérimentation d'une nouvelle technologie pour l'élaboration et la gestion des plans d'intervention intuitive : smartplan solutions 75 000 $ 125 000 $ 9387-7264 Québec inc. (Regisco Immobilier) St-Pierre & Associés ACET Développement d'une solution numérique destinée aux firmes de génie-conseil 75 000 $ 125 000 $ 9480-3798 Québec inc. (Ferreol Technologies) Utopie MFG Entrepreneuriat ULaval Caractérisation des propriétés du ScaliumMD (alliage d'aluminium-scandium [Al-Sc] ultrarésistant et écoresponsable) et mise à l'échelle de son utilisation dans des conditions réelles 74 945 $ 124 945 $ 9492-4248 Québec inc. (Binder) STI Maintenance technologies District 3 Implémentation d'un générateur et réviseur de plans de maintenance intelligent chez STI Maintenance technologies 75 000 $ 125 000 $ 9503-1761 Québec inc. (Artik Designs) I3Dée Garage & co Thermoformage modulaire sur mesure pour la fabrication personnalisée à la demande 75 000 $ 125 000 $ BeOnyx Robotique Groupe CTI Électronique Mercier Garage & co Déploiement et validation terrain du véhicule robotisé B1 dans les opérations d'entretien 75 000 $ 125 000 $ Beyond Sciences alimentaires Vergers Leahy Cycle Momentum Plateforme numérique IA-IHS pour garantir la qualité, la sécurité et éviter le gaspillage 75 000 $ 125 000 $ Charlie Tango Jeux Société du réseau économusée MT Lab Intelligence artificielle adaptative pour parcours culturels interactifs inclusifs 75 000 $ 125 000 $ Conducteurs Boréal Société en commandite Airbus Canada Propolys Câble supraconducteur pour le transport d'énergie dans un avion tout électrique 75 000 $ 131 000 $ Énergie positive Ville de Mirabel IVÉO Système de stockage d'énergie innovant pour la résilience des stations de pompage municipales 72 448 $ 131 796 $ Flokon Fraisière Faucher Incubateur Axeo Plateforme intelligente de gestion d'opérations et de services 4 saisons 75 000 $ 125 000 $ Harvest Génomiques Céréla Zone Agtech Déploiement pilote de la plateforme AMPHYRE : vers un modèle reproductible d'intégration de la sélection 33 967 $ 56 612 $ KONOS Technologies EBC Entrepreneuriat ULaval Solution automatisée pour l'installation et le retrait des cônes T-RV-7, compatible avec les camions existants. 75 000 $ 135 000 $ Pixel Trail Développement Côte-de-Beaupré (projet Québec vélo de montagne) et Ville de Mont-Tremblant MT Lab Projet d'affichage dynamique de panneaux lumineux Montagne de LED 57 750 $ 105 000 $ Solutions Privacy Safe Boutique Tristan & Iseut Accélérateur DEL (Développement économique de l'agglomération de Longueuil) Plateforme SaaS de conformité à la Loi 25 et valorisation des données marketing clients 59 832 $ 99 720 $ Sentinus Technologies Les serres Point du jour Centech Numérisation et automatisation des serres par l'entremise de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle 30 000 $ 50 000 $ Solutions Neobotiqc Sportvac Plus CEIM Hyperautomatisation de processus commerciaux et clientèles chez Sportvac 75 000 $¤ 125 000 $ Solutions Otonomi ALT Énergie MT Lab Automatisation intelligente de la conception et de la soumission de systèmes solaires complexes 44 855 $ 74 758 $ Solutions Panorama Tourisme Eeyou Istchee Association crie de pourvoirie et de tourisme Centech Développement d'un logiciel dédié à la gouvernance des conseils d'administration et de leurs comités 68 778 $ 125 050 $ Solutions technologiques Tato Gestisoft Creative Destruction Lab Consultant virtuel propulsé par l'intelligence artificielle structurant les projets complexes et en analysant des données provenant de multiples sources 75 000 $ 125 000 $ Technologies Bauxite Béton Dunbrick Cycle Momentum Démonstration d'un béton carboneutre à base de ciment de résidus de bauxite 75 000 $ 131 885 $ Technologies de pêche Aquarius Pêcheries Michel Turbide 2 Degrés Démonstration de l'Aquafoil en condition réelle 75 000 $ 125 000 $ Technologies Juno Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal Centech Développement et déploiement de dispositifs médicaux pour la gestion de la douleur menstruelle 75 000 $ 137 360 $ Technologies Ki3 Photoniques OptoElectronics Components ACET Source de photons optimisée pour les réseaux de communication quantique 75 000 $ 125 000 $ Technologies LifeEngine Fonds d'enseignement en neurochirurgie du Québec District 3 Simulation neurochirurgicale avancée grâce à un modèle de tête cadavérique perfusée 75 000 $ 125 000 $ Total :





1 953 737 $ 3 406 658 $

___________________ 1 Le détail des projets est présenté en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]