Appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2024-2025 - Près de 5 M$ pour soutenir la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un soutien financier de près de 5 M$ sur 3 ans pour la réalisation de 24 initiatives visant à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

Les projets sélectionnés visent notamment à augmenter la présence des femmes dans les emplois à prédominance masculine, à susciter des changements en faveur d'une plus grande égalité dans divers milieux, tels que l'école ou le travail, et à informer les filles et les femmes sur les enjeux de santé qui les concernent.

Citation :

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de la société québécoise. Grâce à ce financement, nous appuyons des initiatives concrètes qui auront une réelle incidence sur la vie des femmes et des filles québécoises. Je salue le dévouement des organismes qui ont à cœur l'égalité de fait. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Des 24 projets retenus :

10 ont une portée nationale;



11 ont une portée régionale;



3 ont une portée multirégionale.

Cet appel de projets s'inscrit dans la mise en œuvre d'actions de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 et du Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029.

Lien connexe :

Pour consulter la liste des 24 projets soutenus, visitez Québec.ca.

