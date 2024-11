Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans - Plus de 1 M$ pour des projets culturels au bénéfice de la santé mentale des jeunes

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 3e édition de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 013 210 $ pour la réalisation de 51 projets culturels partout au Québec. Ces derniers permettront aux jeunes de participer à des activités artistiques et culturelles entraînant des répercussions positives sur leur santé mentale.

Issu du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux, le programme vise à soutenir des projets culturels destinés à contribuer à la bonne santé mentale des jeunes. Il vise aussi à permettre aux organismes culturels professionnels, aux bibliothèques publiques et aux organismes communautaires de contribuer à améliorer ou à maintenir la santé mentale de ces jeunes dans toutes les régions du Québec.

Citations

« En tant que ministre responsable de la Jeunesse, je suis fier de compter plus de 50 projets culturels consacrés à la santé mentale des jeunes se réaliser partout au Québec. La culture et l'art sont reconnus pour leur effet positif sur la santé mentale, et je suis heureux de soutenir des organismes culturels et communautaires qui ont à cœur le bien-être de nos jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le déploiement de ces projets culturels permet de poursuivre les efforts de prévention et de mobilisation pour la santé mentale des jeunes de partout au Québec. Les initiatives mises en œuvre dans le cadre de cet appel de projets permettront à plusieurs jeunes de toutes les régions de participer à des activités culturelles et artistiques, tout en prenant soin de leur santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants

L'aide financière est accordée pour l'exercice 2024- 2025 et s'inscrit dans le cadre de l'action 4.5 : « Créer un fonds régional de soutien aux projets culturels destinés à avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans » du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux, S'unir pour un mieux-être collectif, qui soutient la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux chez les jeunes du Québec.

Cet appel de projets a pour finalité :

d'accroître le nombre d'initiatives culturelles régionales destinées à avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans; d'augmenter le nombre de personnes de 12 à 18 ans participant à des activités culturelles ayant un effet positif sur leur santé mentale; de soutenir les organismes culturels et communautaires qui souhaitent mettre en œuvre des projets culturels visant l'amélioration de la santé mentale ou le maintien d'une bonne santé mentale chez les jeunes; de favoriser la mobilisation régionale en culture et en santé mentale des jeunes par le soutien de projets concertés.



SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]