Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services de réaffiliation en itinérance et santé mentale pour femmes dans la région de Montréal
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux
22 août, 2025, 09:17 ET
MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services de réaffiliation en itinérance et santé mentale pour femmes dans la région de Montréal.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected] ou au 514-946-2010. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le lundi 25 août 2025
|
HEURE :
|
9 h 00
|
LIEU :
|
Montréal*
|
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux
Pour renseignements : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-930-1947
Partager cet article