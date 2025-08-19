Inauguration de la clinique Concentraction de Roberval

ROBERVAL, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a rendu visite aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la clinique Concentraction, qui offre des services aux jeunes présentant les symptômes d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ou des symptômes apparentés. Il était accompagné pour l'occasion de la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Depuis mars 2024, cette clinique offre différents services aux familles, aux enfants et aux jeunes. Elle accueille également le programme Agir tôt ou différents partenaires, comme les écoles ou les médecins de famille. Actuellement, 84 jeunes bénéficient ou ont bénéficié de ces services, dont 22 sont pris en charge à Roberval. La collaboration avec les partenaires est en croissance et la clinique reçoit de bons commentaires de la clientèle usagère.

L'équipe est composée d'une infirmière, de deux travailleurs sociaux et d'agentes administratives. Parmi les services offerts, mentionnons :

l'évaluation du fonctionnement social de l'enfant et de sa famille;

le soutien de la famille par des rencontres et des outils d'accompagnement et d'orientation;

le traitement du TDAH sur le plan médical, dont l'intégration et l'ajustement de la médication en continu;

les stratégies d'intervention qui pourraient être nécessaires en plus de la médication;

le suivi de la médication auprès de l'enfant et de sa famille afin de déterminer si celle-ci est adaptée et apporte les effets souhaités;

l'enseignement des bonnes habitudes de vie pour limiter les effets secondaires de la médication;

le soutien auprès du milieu scolaire de l'enfant.

Citations :

« L'implantation de cette clinique témoigne de notre volonté collective de nous assurer du développement optimal de nos jeunes. Le TDAH est une réalité de plus en plus présente chez ces derniers, mais on a désormais des approches éprouvées qui nous aident à en atténuer les effets. Je suis très heureux que cette clinique et son équipe aient à cœur de bien accompagner ces jeunes et leurs familles, au bénéfice de l'ensemble de la communauté, et que nos programmes déjà en place contribuent à bien les orienter vers les bons services, en temps opportun. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je me réjouis que les jeunes de Roberval et leur famille disposent d'un tel service pour les aider à surmonter leur TDAH. Il en va de leur développement global, et du dynamisme futur de notre région, car nous avons besoin que tous ces jeunes talents aillent au bout de leur précieux potentiel. Je remercie l'équipe de la clinique et tous leurs partenaires d'avoir à cœur de les accompagner en ce sens. Nous avons collectivement tout à gagner à bien les soutenir. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est une réalité qui touche de nombreuses familles du RLS Domaine-du-Roy. Cette initiative, qui vient bonifier l'offre de service du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, démontre que, lorsque nous identifions des besoins précis pour nos populations, nous pouvons mettre en place des solutions concrètes en fonction des réalités locales. »

Julie Lavoie, présidente-directrice générale adjointe, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les professionnels et professionnelles de la clinique préparent un calendrier de rencontres interdisciplinaires pour effectuer le suivi médical et psychosocial des enfants qu'ils prennent en charge.

Un suivi individuel adapté aux besoins particuliers de l'enfant est également offert pour les enfants qui le requièrent.

Un comité de travail a été mis en place afin de maintenir les meilleures pratiques au sein de la clinique et pour faciliter l'arrimage des services avec les partenaires.

La collaboration de l'Association Panda du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Centre Nelligan a été mise en place. Les deux organismes sont très engagés dans le projet. Des liens seront également établis avec la fondation Philippe Laprise prochainement.

