Appel de projets de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale 2025-2026

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui est lancé l'appel de projets pour sensibiliser la population à la violence sexuelle et la violence conjugale pour l'année 2025-2026. Vous avez jusqu'au 11 avril 2025 pour soumettre un projet.

Par cet appel de projets, le Secrétariat à la condition féminine souhaite mettre à profit l'expertise des organisations qui travaillent sur le terrain et qui contribuent ainsi aux efforts de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

La persistance de certains mythes et préjugés contribue à banaliser la violence sexuelle et la violence conjugale. Il faut travailler à reconnaître les différentes manifestations de ces violences ainsi qu'à mieux faire connaître les recours possibles et les ressources disponibles.

Ces deux types de violence sont inacceptables. Le gouvernement du Québec souhaite donc poursuivre les efforts de sensibilisation de la population générale et de groupes ciblés sur ces questions, autant pour les victimes et leurs proches que les auteurs.

Les objectifs poursuivis par cet appel de projets sont les suivants :

Objectif 1 : Soutenir des projets de sensibilisation réalisés par des organismes experts en violence sexuelle ou en violence conjugale.





Objectif 2 : Établir des partenariats de sensibilisation entre des organismes experts en violence sexuelle ou en violence conjugale et des organismes visant diverses clientèles.

Faits saillants :

Cet appel de projets s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 Un premier appel de projets a été lancé en 2023-2024 dans ce même cadre.

Les problématiques visées sont la violence conjugale, l'agression sexuelle, l'exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel. Le projet peut être d'une durée d'un an à trois ans.

Deux séances d'information virtuelles se tiendront le mardi 11 février 2025 de 13 h 30 à 15 h et le jeudi 20 février 2025 de 10 h à 11 h 30.

L'inscription se fait par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur cet appel de projets, consultez la page Appel de projets 2025-2026 : Sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

