Appel de projets 2024-2025 pour contrer la violence conjugale et familiale en contexte autochtone - Plus de 3 M$ pour prévenir la violence faite aux femmes des Premières Nations et Inuit

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un soutien financier de plus de 3 M$ sur 3 ans pour la réalisation de 13 initiatives visant à lutter contre la violence conjugale et familiale en contexte autochtone.

Les initiatives sélectionnées permettront notamment de soutenir :

des projets visant à prévenir la violence conjugale et familiale ou à répondre aux besoins des femmes et des filles des Premières Nations et Inuit victimes de cette violence;

le développement de projets culturellement adaptés en matière de violence sexuelle, conjugale et familiale pour les hommes des Premières Nations et Inuit ainsi que leurs proches.

Citations :

« Cet investissement témoigne de notre engagement à contrer la violence conjugale et familiale vécue par les femmes et les filles autochtones. J'ai confiance que ces projets portés par des organisations qui ont une grande expertise permettront de mettre en place des ressources adaptées aux réalités des Premières Nations et Inuit. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est primordial de poursuivre nos efforts pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles des Premières Nations et Inuit. En soutenant ces initiatives, nous continuons d'avancer vers des solutions concrètes et porteuses d'espoir pour les générations futures. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Des 13 projets retenus : 4 projets ciblent toutes les Premières Nations et Inuit du Québec; 9 autres projets visent spécifiquement les nations atikamekw, naskapie, mohawk et inuit; 10 proviennent d'organismes des Premières Nations et Inuit et 3 d'organisations non autochtones ayant des partenaires autochtones.

Cet investissement s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale intégrée 2022-2027 pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance.

En mars 2025, le gouvernement du Québec a renouvelé la diffusion d'une campagne de sensibilisation qui vise à contrer la violence conjugale et familiale vécue par les femmes et les filles autochtones.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'appel de projets visant à favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit ainsi que les projets retenus, visitez Québec.ca.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Sources : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]