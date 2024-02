Appel de projets 2023-2024 visant à favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit - 1,8 M$ pour valoriser le rôle des femmes et des filles des Premières Nations et Inuit

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un soutien financier de 1 866 080 $ sur 3 ans pour la réalisation de 13 initiatives visant à favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit.

Par cet octroi de subvention, le gouvernement du Québec met à l'avant-plan des projets porteurs par lesquels des filles et des femmes autochtones peuvent jouer un rôle de premier plan dans la vie de leur communauté. Ces initiatives permettront notamment de :

valoriser leur rôle en tant que vecteur de développement économique, social, politique et culturel;

favoriser et promouvoir des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes au sein des communautés des Premières Nations et Inuit.

Rappelons que, pour cet appel de projets, une attention particulière a été portée à ceux ciblant :

la sécurisation économique et la gouvernance autochtone au féminin;

la santé et le bien-être des femmes et des filles autochtones;

les rapports égalitaires ainsi que la complémentarité des genres et des sexes en contexte autochtone;

la défense des droits des femmes et des filles autochtones.

Citations

« Les femmes et les filles des Premières Nations et Inuit exercent un rôle clé dans leur communauté. Notre gouvernement est donc fier de soutenir ces projets élaborés et portés par des organisations autochtones. Nous nous allions ainsi aux organismes du milieu qui ont une grande expertise sur le terrain. J'ai confiance que ces initiatives novatrices permettront de valoriser le rôle des filles et femmes des Premières Nations et Inuit et de défendre leurs droits. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Les filles et les femmes autochtones occupent une place privilégiée chez les Premières Nations et les Inuit. Ce sont elles qui assurent le transfert de connaissances des langues et cultures afin que celles-ci puissent survivre pour le bien-être des générations futures. Sur le terrain, les femmes me rappellent souvent qu'elles sont capables de grandes choses lorsqu'elles ont les moyens de leurs ambitions. Grâce à ces initiatives, le gouvernement montre qu'il croit au leadership féminin autochtone et qu'il le soutient. J'ai espoir qu'un jour, les femmes et les filles autochtones auront les mêmes possibilités que les hommes. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Des 13 projets retenus : 4 projets sont à portée nationale et seront ainsi déployés auprès de l'ensemble des autochtones résidant au Québec; Les 9 autres projets visent les nations anichinabé, atikamekw, innue, abénakis et inuite; Dans l'ensemble, 11 proviennent d'organismes autochtones et 2 d'organisations allochtones ayant reçu l'appui d'organisations autochtones.

Cet investissement s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur l'appel de projets visant à favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit ainsi que les projets retenus, visitez Québec.ca.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Renseignements: Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Cell. : 819 444-7064; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]