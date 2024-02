Appel de projets 2023-2024 de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle - Plus de 4,8 M$ pour prévenir la violence faite aux femmes

QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'octroi d'une subvention de 4 810 361 $ pour la réalisation de 29 projets visant à sensibiliser la population à la violence sexuelle et à la violence conjugale.

Par cette aide financière, le gouvernement du Québec met à profit l'expertise des organismes du milieu œuvrant en la matière. Leurs initiatives contribueront à mieux faire connaître et reconnaître ces formes de violence et à outiller les victimes, les auteurs de violence et leur entourage.

Pour cette édition de l'appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle, une attention particulière a été portée aux projets ayant trait aux jeunes et aux personnes vivant dans des contextes de vulnérabilité par rapport à la violence.

Citations :

« La lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale est une priorité de notre gouvernement. Agir en prévention est une clé pour que ce phénomène cesse. Je tiens à remercier les organismes qui sont à pied d'œuvre sur le terrain. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Partout au Québec, les femmes doivent pouvoir se sentir en sécurité. Je suis très fière que notre gouvernement mette autant d'énergie à prévenir et à lutter contre la violence conjugale et sexuelle. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale de la ministre de la Condition féminine

Faits saillants :

Le prochain appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle est prévu pour 2025-2026.

Cet investissement s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Cette action a été bonifiée à la suite de la conclusion de l'Accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe, le 6 novembre 2023.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur l'appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle ainsi que les projets retenus, visitez Québec.ca.

