APPEL DE MISES EN CANDIDATURE : Les candidatures de partout au Canada sont les bienvenues !

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - L'appel de mises en candidature est maintenant ouvert pour le Prix Sobey pour les arts 2023. Les personnes qui souhaitent proposer des candidatures ont jusqu'au vendredi 10 mars 2023, à 20 h HNE pour le faire.

Avec des prix totalisant 400 000 $ pour les artistes visuels contemporains, le Prix Sobey pour les arts a pour mission de soutenir et de propulser sur la scène nationale et internationale la carrière d'artistes visuels de tous âges de l'ensemble du Canada.

Une bourse de 100 000 $ sera remise au gagnant, de 25 000 $ à chacun des artistes de la courte liste et de 10 000 $ aux 20 autres artistes de la longue liste. En outre, des œuvres des artistes de la courte liste feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), et le nom de l'artiste qui remportera le Prix sera annoncé lors d'une cérémonie qui se tiendra en soirée cet automne. C'est Divya Mehra, de la région des Prairies et du Nord, qui a remporté le grand Prix l'an dernier.

« Le Musée des beaux-arts du Canada est fier de souligner l'impact continu de ce prix inestimable qui soutient les artistes visuels canadiens », a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du MBAC. « Le Prix Sobey pour les arts met en valeur le travail des artistes de tout le Canada et, de concert avec notre partenaire, la Fondation Sobey pour les arts, nous serons ravis de recevoir les candidatures de partout au pays. »

« Le Prix a été créé pour servir de catalyseur à l'avancement des carrières artistiques à l'échelle du Canada », a souligné Rob Sobey, président du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts. « C'est toujours emballant d'ouvrir l'appel de mises en candidature et nous avons hâte de faire découvrir les voix les plus innovantes et créatives de ce pays à de nouveaux publics. »

À propos du processus de nomination

Le Prix Sobey pour les arts est ouvert aux artistes et aux collectifs. Les personnes mises en candidature doivent avoir la citoyenneté canadienne ou un statut de résidence permanente au Canada et avoir reçu la reconnaissance de leurs pairs, de critiques ou de conservateur·trice·s.

Le MBAC acceptera les mises en candidature pour le Prix proposées par des artistes établi·e·s, des spécialistes du domaine des arts, des universitaires, des conservateur·trice·s, des spécialistes de galeries d'art ou de centres d'artistes autogérés, ainsi que des marchand·e·s d'art privés canadiens en arts visuels et médiatiques. Le MBAC avisera l'expéditeur·rice par courriel dès la réception d'un dossier de candidature.

Un jury indépendant composé de conservateur·rice·s des cinq régions du Canada (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, Côte Ouest et Yukon) ainsi que d'un juré international supervisera le processus de sélection.

Le formulaire de mise en candidature pour le Prix Sobey pour les arts est accessible ici : https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts/mises-en-candidature

Les gagnant·e·s du Prix Sobey pour les arts des éditions précédentes sont: Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young and Chirstian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021) et Divya Mehra (2022).

Les œuvres d'art des cinq artistes finalistes du Prix Sobey pour les arts 2022 sont actuellement exposées au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 12 mars 2023.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 avec pour mandat de poursuivre l'œuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, le regretté Frank H. Sobey, qui était un grand collectionneur d'art canadien. En 2002, le Prix Sobey pour les arts a été créé et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes contemporains canadiens de tous âges et vise à promouvoir les nouveaux développements en art contemporain et à offrir des opportunités aux artistes, en leur apportant une attention nationale et internationale. Depuis 2016, il est organisé et présenté par le Musée des beaux-arts du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé / Tout est relié / Everything is Connected

Le MBAC a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du 14e au 21e siècle. Fondé en 1880, le MBAC joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

