Appel de candidatures : Prix Sobey pour les arts 2020

Créé en 2002, le Prix Sobey pour les arts représente une occasion de reconnaissance nationale et internationale sans équivalent pour les artistes contemporains canadiens. Doté de bourses totalisant 240 000 $ canadiens, le Prix octroie un montant de 100 000 $ au lauréat ou à la lauréate, de 25 000 $ à chacun des finalistes et de 2 000 $ aux vingt autres artistes figurant sur la liste préliminaire. Trois artistes de cette liste préliminaire sont également sélectionnés chaque année par le jury du Prix Sobey pour les arts afin de participer au Programme de résidences Sobey, qui couvre les frais de déplacement et de subsistance aux installations de Berlin, Londres et New York (Brooklyn). Le travail des cinq finalistes, représentant autant de régions au Canada et choisis parmi la liste préliminaire de 25 candidats, sera présenté dans le cadre d'une exposition temporaire au Musée des beaux-arts du Canada cet automne. Au nombre des anciens gagnants du prix se retrouvent certains des talents les plus reconnus au Canada dont Brian Jungen, la regrettée Annie Pootoogook, David Altmejd, Jeremy Shaw et la lauréate de l'an dernier Stephanie Comilang.

« C'est encourageant de voir les œuvres d'autant de finalistes et de lauréats du Prix Sobey pour les arts présentées dans des expositions à travers le monde », a affirmé Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Le Prix va au-delà du simple soutien financier. Il est essentiel pour permettre à ces artistes de se concentrer sur leur art et de créer des occasions d'interagir avec d'autres artistes à travers le pays. Il permet également de rehausser leur profil sur la scène mondiale en leur offrant une inestimable visibilité dans la communauté artistique internationale et auprès du public en général. »

« Sept des artistes sélectionnés au cours des dernières années pour le Prix Sobey pour les arts - Jeneen Frei Njootli, Joi T. Arcand, Jordan Bennett, Catherine Blackburn, Ursula Johnson, Caroline Monnet and Joseph Tisiga - exposent en ce moment au sein d'Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire », asouligné la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda. « C'est une reconnaissance qui démontre à quel point le Prix Sobey pour les arts impose un dialogue enrichissant et nécessaire dans le milieu des arts en plus de récompenser le talent et les accomplissements des artistes qui vivent au Canada. »

La liste préliminaire des artistes retenus pour le Prix Sobey pour les arts 2020 sera dévoilée le 15 avril, et la liste des finalistes le 27 mai. Les noms des personnes choisies pour le Programme de résidences Sobey seront connus le 16 septembre 2020.

L'exposition des œuvres des cinq artistes finalistes sera présentée au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa du 1er octobre 2020 au 14 février 2021. Le nom du lauréat ou de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2020 sera annoncé lors d'un gala au Musée des beaux-arts du Canada en novembre 2020.

À propos des membres du jury

Le jury international pour l'édition 2020, présidé par Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale de l'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada, est composé de directeurs et de conservateurs des cinq régions désignées au Canada (Provinces de l'Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et le Nord, Côte-Ouest et Yukon) ainsi que d'un juré international.

À propos du processus de sélection du Prix Sobey pour les arts

Le Musée des beaux-arts du Canada acceptera les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2020 provenant d'agents, d'institutions et d'artistes reconnus. Le jury supervisera le processus de sélection. À partir de la liste complète des artistes proposés, ses membres élaboreront une liste préliminaire de 25 noms, soit cinq artistes par région désignée au Canada. Le jury choisira alors un représentant ou une représentante par région, qui fera partie de la liste des finalistes et présentera son travail dans le cadre de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2020. Le jury déterminera également le lauréat ou la lauréate du premier prix de 100 000 $.

À propos du Prix Sobey pour les arts

Depuis sa création, le Prix Sobey pour les arts a mis de l'avant plus de 250 artistes canadiens avec sa liste préliminaire. Pour les gagnants, le Prix Sobey pour les arts est devenu une marque de distinction qui a grandement contribué à leur reconnaissance nationale et internationale. Parmi les lauréats ayant déjà remporté le premier prix on compte Brian Jungen, Jean-Pierre Gauthier, la regrettée Annie Pootoogook, Michel de Broin, Tim Lee, David Altmejd, Daniel Barrow, Daniel Young et Christian Giroux, Raphaëlle de Groot, Duane Linklater, Nadia Myre, Abbas Akhavan, Jeremy Shaw, Ursula Johnson, Kapwani Kiwanga et Stefanie Comilang.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 pour perpétuer l'œuvre du défunt Frank H. Sobey, entrepreneur et homme d'affaires, en recueillant et conservant des exemples représentatifs de l'art canadien du XIXe et du XXe siècle. Au sein de l'une des plus belles collections privées en son genre, la Fondation Sobey pour les arts a rassemblé des œuvres emblématiques de maîtres canadiens comme Cornelius Krieghoff, Tom Thomson et J.E.H. MacDonald. Cette collection est présentée dans l'ancienne demeure de Frank Sobey et de sa femme Irene, dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'œuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que d'importantes œuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'œuvres d'art pour tous les Canadiens.

POUR PLUS D'INFORMATION

MÉDIAS SOCIAUX :

Suivez-nous : #PrixSobey

Musée des beaux-arts du Canada : Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

| | | Prix Sobey pour les arts : Facebook | Twitter

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Fondation Sobey pour les arts, Bernard Doucet, T + 1.902.752 8371 poste 2301, C + 1.902.921.1755, [email protected]; Musée des beaux-arts du Canada, Geneviève Ménard, Gestionnaire des relations médiatiques, T + 1.613.990.1654, [email protected]

Liens connexes

http://www.gallery.ca/