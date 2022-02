OTTAWA, le 23 févr. 2022 /CNW/ - L'appel à candidatures est maintenant ouvert pour le Prix Sobey pour les arts 2022, l'un des prix les plus généreux au monde pour les artistes contemporains. Le Prix Sobey pour les arts célèbre cette année 20 ans de soutien aux arts visuels au Canada.

Fondé en 2002, le Prix Sobey pour les arts est administré conjointement par la Fondation Sobey pour les arts (FSA) et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Le Prix propulse la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'échelle international.

Cette année, un prix d'une valeur totale de 400 000 $ sera décerné : 100 000 $ au grand gagnant, 25 000 $ à chacun des artistes de la courte liste et 10 000 $ aux autres artistes de la longue liste. En outre, des œuvres des cinq artistes de la courte liste feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada, et le nom du gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie de gala cet automne.

« Le Musée des beaux-arts du Canada est honoré de célébrer les 20 ans d'existence de ce prix inspirant qui soutient les artistes d'un océan à l'autre », a déclaré la directrice générale du MBAC, Sasha Suda, docteure en histoire de l'art. « Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Sobey pour les arts et nous avons hâte de recevoir des candidatures de partout au pays pour ce prix transformateur pour les artistes. »

« Le Prix Sobey pour les arts a été créé il y a 20 ans par mon père, feu Donald Sobey, et je sais qu'il serait immensément fier de l'héritage et de l'impact continu de ce prix sur les artistes de partout au Canada », a déclaré le président de la Fondation Sobey pour les arts, Rob Sobey. « L'année dernière, le prix a reçu un nombre record de candidatures, et nous sommes enchantés d'ouvrir officiellement l'appel à candidatures de cette année aux artistes contemporains de tous âges, et de toutes les régions du pays. »

Les mises en candidature pour le Prix Sobey pour les arts 2022 sont ouvertes jusqu'au vendredi 25 mars 2022. Le MBAC acceptera les candidatures d'agents, d'artistes et d'institutions reconnus. Le MBAC informera l'expéditeur par courriel de la réception d'un dossier de candidature.

La structure du prix 2022 sera la suivante :

100 000 dollars pour le grand gagnant

pour le grand gagnant 25 000 $ à chacun des quatre autres finalistes de la courte liste

10 000 $ à chacun des 20 finalistes de la longue liste.

Un jury indépendant composé de conservateurs des cinq régions du Canada - Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, Côte Ouest et Yukon -- ainsi que d'un juré international supervisera le processus de sélection.

Au cours de ses 20 années de soutien aux artistes canadiens, le Prix Sobey pour les arts a été décerné à plusieurs lauréats, dont Brian Jungen, Annie Pootoogook, Nadia Myre, Ursula Johnson, Kipwani Kiwanga, Stephanie Comilang et la lauréate de l'an dernier, Laakkuluk Williamson Bathory.

DATE LIMITE POUR LES NOMINATIONS : Vendredi 25 mars 2022, au plus tard à 18 heures HNE.

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :

Le formulaire de mise en candidature pour le Prix Sobey pour les arts est accessible via beaux-arts.ca/nominations-sobey.

Ce formulaire permettra aux personnes qui proposent des candidatures de soumettre des demandes, de poser des questions et de recevoir des mises à jour sur le processus du Prix Sobey pour les arts 2022.

Les questions techniques peuvent être envoyées à [email protected]

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 pour perpétuer l'œuvre du défunt Frank H. Sobey, entrepreneur et homme d'affaires, fervent collectionneur d'art canadien. Créé en 2002, le Prix Sobey pour les arts est rapidement devenu le prix le plus important en art contemporain canadien. Le prix est ouvert aux artistes contemporains canadiens de tous âges et vise à promouvoir les nouveaux développements de l'art contemporain et à offrir des opportunités aux artistes, en leur apportant une visibilité nationale et internationale. Pour en savoir davantage, visitez lafondationsobeypourlesarts.com.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Grâce aux arts visuels, le Musée favorise les interrelations dans le temps et l'espace, et conçoit des expériences dynamiques qui ouvrent les cœurs et les esprits et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, et sur nos histoires respectives. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-le sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankosé #ToutEstRelié #AmplierLesVoix

