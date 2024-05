Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO - Le gouvernement du Québec accorde 16,5 M$ pour la construction du Centre d'accueil municipal de L'Île-d'Anticosti

L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, sont fiers de confirmer une aide financière de 16,5 millions de dollars à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, pour la construction d'un bâtiment qui hébergera l'hôtel de ville, un centre communautaire et un espace d'accueil touristique. L'octroi de cette aide financière s'inscrit dans la foulée de l'ajout du site d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'édifice, qui portera le nom de Centre d'accueil municipal de L'Île-d'Anticosti, aura une superficie approximative de 680 mètres carrés. Son rez-de-chaussée comprendra notamment un comptoir d'accueil réservé aux activités touristiques, une salle multifonctionnelle, une cuisine communautaire et quelques bureaux administratifs. À l'étage, on trouvera entre autres une aire de réception, un espace collaboratif, des bureaux administratifs, la salle du conseil municipal, une autre pour la tenue de réunions ainsi qu'une terrasse.

« Nous sommes toutes et tous très fiers qu'Anticosti figure sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO; c'est une reconnaissance qui participe au rayonnement de tout le Québec! La Municipalité doit maintenant pouvoir s'engager dans le développement associé à cette distinction. Avec l'aide financière annoncée aujourd'hui, nous apportons un soutien très concret à L'Île-d'Anticosti, qui tient compte de la charge fiscale des contribuables de l'île; j'en suis très heureuse! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Anticosti est un site naturel unique au monde, un joyau du patrimoine québécois. Je suis fier que notre gouvernement soit présent, encore une fois, pour soutenir financièrement la communauté locale, dans la foulée de sa reconnaissance par l'UNESCO. Grâce à cet investissement et au nouveau bâtiment, la Municipalité sera en mesure d'offrir aux personnes qui viennent admirer la beauté d'Anticosti un accueil à la hauteur de ce site d'exception. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Centre d'accueil municipal, qui sera construit grâce à l'investissement de plus de 16,5 millions de dollars que mes collègues et moi dévoilons aujourd'hui, témoigne de toute l'importance que notre gouvernement accorde au développement de l'île d'Anticosti. Cette annonce est une excellente nouvelle pour la population, qui bénéficiera directement de la construction de ce bâtiment moderne. C'est un geste fort qui vient aussi soutenir la vitalité de la municipalité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'aide financière reçue contribuera à la réalisation d'une infrastructure polyvalente qui servira à la fois de siège administratif municipal, de lieu de rassemblement communautaire et d'espace d'accueil pour le public, les travailleuses et travailleurs et les touristes, qui participent déjà au dynamisme et au développement d'Anticosti. »

Hélène Boulanger, mairesse de L'Île-d'Anticosti

L'aide financière de 16,5 millions de dollars provient à hauteur de 16 millions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de 500 000 $ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

En novembre 2023, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements en soutien à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti et à la MRC de Minganie pour appuyer la mise en œuvre et la gestion d'Anticosti à titre de site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO.

Anticosti est le troisième site québécois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, après l'arrondissement historique du Vieux-Québec, ajouté en 1985, et le parc national de Miguasha, inscrit en 1999.

Rappelons qu'un soutien de 150 000 $ a été accordé à la Municipalité régionale de comté de la Minganie afin qu'elle accompagne la Municipalité de L'Île-Anticosti pour la planification de l'aménagement de son territoire. Il s'agit de l'une des initiatives financées dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Par ailleurs, une entente sectorielle de développement visant le renforcement du développement territorial de la municipalité de L'Île-d'Anticosti et de la MRC de Minganie totalisant des investissements de 546 000 $ a été annoncée.

