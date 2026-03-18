VAL-D'OR, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous devons annuler l'événement prévu le mercredi 18 mars 2026 à 13 h où l'honorable Mandy Gull-Masty, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones, devait annoncer un appui financier du gouvernement du Canada pour améliorer et moderniser l'offre touristique d'une PME de Val-d'Or.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]