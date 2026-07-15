Intelligence artificielle : l'honorable Evan Solomon annonce des investissements de près de 14 M$ du gouvernement du Canada pour propulser des entreprises du Québec

DEC soutient 63 projets d'entreprises qui misent sur l'intelligence artificielle (IA) pour innover et se développer.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, annonce aujourd'hui des contributions totalisant 13 852 374 $ à 63 organisations québécoises.

Pour cette annonce tenue chez Waste Robotics, le ministre Solomon est accompagné de Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, et de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure. Ces investissements sont accordés dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), qui appuie des projets visant soit le développement et la commercialisation de solutions d'IA, soit l'intégration de ces solutions dans les opérations et les activités des PME.

Concrètement, ces projets permettront aux entreprises d'accélérer leur innovation, de mieux saisir de nouvelles occasions d'affaires et d'améliorer leur efficacité au quotidien. En plus de consolider plus de 1 700 emplois, ils contribueront à renforcer la vitalité économique de leur région.

La liste complète des projets et les précisions sur les investissements sont présentées dans le document d'information connexe.

Dans un contexte de transformation rapide et de concurrence accrue, l'intelligence artificielle devient un outil clé pour améliorer l'efficacité des entreprises et soutenir leur croissance. Ces investissements s'inscrivent dans la vision du gouvernement du Canada, « L'IA pour tous », qui vise à rendre cette technologie accessible aux entreprises et aux collectivités partout au pays afin qu'elles puissent en tirer des retombées concrètes. Par cet appui, le gouvernement favorise une adoption responsable de l'IA et contribue au dynamisme économique des régions.

Citations

« L'IA crée de nouvelles possibilités pour les entreprises, les travailleurs et les collectivités partout au Canada. Pour bâtir une économie plus forte pour l'avenir, nous devons nous assurer que nos petites et moyennes entreprises disposent des outils nécessaires pour développer, adopter et faire croître des solutions d'IA qui les aideront à prospérer et à demeurer concurrentielles. Grâce à notre vision "L'IA pour tous", nous veillons à ce que les entreprises canadiennes puissent tirer pleinement parti de cette technologie. En investissant dans des organisations québécoises par l'entremise de l'IRIA, nous aidons les innovateurs à transformer leurs idées en croissance, à accroître leur productivité et à créer de bons emplois. C'est ainsi que nous renforçons le leadership du Canada en IA et que nous bâtissons un avenir plus prospère pour tous. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'IA est un outil qui a le potentiel d'améliorer notre façon de travailler, de transformer les services de santé, de rendre plus accessibles les opportunités économiques, et encore bien plus. Notre Stratégie nationale "L'IA pour tous" nous permettra de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays puissent utiliser l'IA de manière sécuritaire et en tirer pleinement parti. En bâtissant la confiance, en appuyant les talents et les entreprises de chez nous et en renforçant notre capacité souveraine, nous ferons du Canada un leader mondial en matière d'IA. Saisissons l'opportunité que nous offre l'IA tout en nous assurant qu'elle soit avantageuse pour tous et qu'elle contribue à l'établissement d'un avenir prospère. »

L'honorable Evan Solomon, député de Toronto-Centre, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les entreprises font face à des défis en matière de productivité, d'innovation et de compétitivité dans un contexte de transformation accélérée. L'IA constitue un levier stratégique pour répondre à ces défis, à condition d'être soutenue par une vision claire et des investissements concrets, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'annonce de cet appui de DEC aux projets de ces 63 organisations. Bravo à chacune d'entre elles! Grâce à vous, la capacité technologique locale et régionale sera renforcée, ce qui contribuera à positionner le Québec comme un pôle d'innovation et de talent en IA. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Je suis particulièrement fière que cette annonce ait lieu chez Waste Robotics, une entreprise innovante de Trois-Rivières qui illustre parfaitement le potentiel de l'intelligence artificielle pour relever des défis concrets et soutenir la croissance de nos entreprises. Grâce à cet appui, l'entreprise pourra accélérer le développement de technologies de pointe, renforcer sa capacité d'innovation et accroître son rayonnement sur les marchés internationaux. C'est une excellente nouvelle pour notre économie locale et pour le positionnement de Trois-Rivières comme milieu d'innovation reconnu. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

Faits en bref

L'IRIA est mise en œuvre par DEC au Québec jusqu'au 31 mars 2031. Elle s'inscrit dans la Stratégie canadienne en intelligence artificielle, annoncée le 4 juin 2026.

La stratégie « L'IA pour tous » vise à renforcer la position du Canada comme chef de file mondial de l'IA responsable et les avantages de cette transformation se feront ressentir à grande échelle. L'objectif est de faire en sorte que l'IA fonctionne pour tous les Canadiens, c'est-à-dire qu'elle renforce notre économie, améliore les services publics, appuie les entreprises canadiennes et permette au Canada de contrôler son avenir numérique.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]