Annonce des membres du conseil du Groupe consultatif spécial des Équipes intégrées-police des marchés financiers de la GRC

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - La Division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau groupe consultatif spécial au sein des Équipes intégrées-police des marchés financiers de Toronto dans le cadre d'un projet pilote. Le projet pilote sera d'une durée d'un an.

Le programme des Équipes intégrées-police des marchés financiers a été créé en 2003 dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Canada visant à renforcer la protection des marchés financiers canadiens. Il vise à maintenir la confiance des investisseurs dans le marché financier canadien en dissuadant la fraude par la détection, l'application de la loi et la poursuite des infractions graves de fraude sur le marché financier.

Les membres du Groupe consultatif spécial ont été choisis en fonction de leur vaste expérience en droit des valeurs mobilières, en juricomptabilité, en réglementation des marchés financiers et en application de la loi. Les membres du Conseil fourniront des recommandations d'expert en temps réel sur les questions soulevées dans certaines enquêtes menées par les Équipes intégrées-police des marchés financiers de Toronto. Le Groupe consultatif spécial respectera l'indépendance opérationnelle et l'orientation autonome de la GRC; seuls les enjeux et un aperçu général anonyme des faits seront présentés au Groupe.

Aujourd'hui, la GRC annonce la nomination des quatre membres suivants au Groupe consultatif spécial. Ensemble, ils apporteront leur expertise dans les domaines du droit, du processus et de la réglementation des valeurs mobilières, des services financiers, des exigences réglementaires, de la juricomptabilité, des enquêtes sur les entreprises, de la gestion des risques en matière de sécurité et des enquêtes criminelles sur les marchés financiers, ce qui améliorera le travail des Équipes intégrées-police des marchés financiers de la Division O.

Mary Condon, doyenne

Membre - Osgoode Hall Law School, Toronto, Ontario. Mme Condon, doyenne, est une universitaire et une ancienne commissaire et membre du conseil d'administration de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO). Lorsqu'elle était à la CVMO, elle a occupé le poste de vice-présidente à temps plein pendant une période de trois ans. Mme Condon enseigne la réglementation des valeurs mobilières et les valeurs mobilières avancées dans le programme de maîtrise en droit d'Osgoode et dans le programme de maîtrise en droit dans le programme de droit des valeurs mobilières. Elle a beaucoup écrit sur des sujets liés à la réglementation des valeurs mobilières et à la politique des pensions et elle a donné des conférences sur ces sujets au Canada et à l'étranger.

Lawrence E. Ritchie

Membre - associé, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Toronto, Ontario. Lawrence Ritchie est un avocat spécialisé dans les litiges en valeurs mobilières qui possède une vaste expérience et qui a plaidé devant divers tribunaux administratifs et devant toutes les instances judiciaires au Canada, y compris la Cour suprême du Canada. Il a représenté divers clients dans le cadre d'enquêtes très médiatisées au Canada. Lawrence Ritchie a été vice-président à temps plein de la CVMO pendant sept ans et vice-président exécutif et conseiller principal en politiques au Bureau de transition canadien en valeurs mobilières, membre du groupe d'experts qui a recommandé la création de l'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario où il siège actuellement.

Alan Stewart

Membre - associé, Deloitte LLP, Toronto, Ontario. Alan Stewart est le chef national de la pratique médico-légale chez Deloitte, qui offre des services en matière de criminalité financière, de découvertes et de règlement des différends. Il compte plus de 30 ans d'expérience en juricomptabilité et en enquêtes sur les entreprises. Alan Stewart est un témoin expert qualifié qui a géré certaines des enquêtes les plus complexes et les plus médiatisées au Canada, y compris de nombreuses enquêtes criminelles et réglementaires liées à la sécurité.

Peter Lambertucci

Membre - Directeur, Bureau de la gestion des risques liés à la sécurité, Banque du Canada, Ottawa, Ontario. Peter Lambertucci a pris sa retraite de la GRC comme surintendant et agent adjoint des enquêtes criminelles. Tout au long de sa carrière de 31 ans à la GRC, il a occupé des postes supérieurs dans la direction d'enquêtes sur la criminalité financière, y compris les inconduites criminelles liées aux marchés financiers, la sécurité nationale et le blanchiment d'argent. Il a occupé deux postes diplomatiques en Malaisie et en Australie sur une période de cinq ans.

Les Équipes intégrées-police des marchés financiers sont des groupes spéciaux dirigés par la GRC et qui détectent, enquêtent et découragent les fraudes sur les marchés financiers. Elles favorisent le respect de la loi dans le milieu des affaires et garantissent aux investisseurs que les marchés du Canada sont sécuritaires.

