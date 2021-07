GATINEAU, QC, le 7 juill. 2021 /CNW/ - La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) procure une sécurité financière aux aînés à la retraite, car elle conserve sa valeur au fil du temps, même en cas de hausse des prix des biens de consommation.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Deb Schulte, a annoncé la plus importante augmentation trimestrielle des paiements de la SV depuis juillet 2014. Elle a également confirmé que le gouvernement du Canada verserait un montant unique de 500 $ aux aînés les plus âgés pendant la semaine du 16 août 2021, comme il l'a annoncé dans le budget de 2021.

Ce montant les aidera à couvrir leurs dépenses élevées et sera versé aux 3,3 millions d'aînés qui étaient admissibles à la SV en juin 2021 et qui sont nés le 30 juin 1947 ou avant. Aucune action n'est requise de leur part; ils recevront automatiquement l'argent s'ils sont admissibles.

En juillet 2021, les prestations de la SV augmenteront automatiquement de 1,3 %, faisant passer la prestation maximale de 618,45 $ à 626,49 $. Au cours de la prochaine année, cette augmentation équivaudra à 96,48 $. Le SRG et les Allocations tiendront eux aussi compte de l'inflation.

Le budget de 2021 comprenait également une augmentation permanente de 10 % de la pension de la SV, laquelle entrera en vigueur en juillet 2022, au profit des aînés de 75 ans et plus. Cette augmentation permanente, la première depuis 1973, à l'exception des hausses dues à l'inflation, procurera 766 $ supplémentaires aux pensionnés au cours de la première année. Cela s'ajoute à toutes les mesures prises au profit des aînés, notamment le retour de l'âge d'admissibilité à 65 ans plutôt qu'à 67 ans pour la SV et le Supplément de revenu garanti (SRG), le renforcement du Régime de pensions du Canada pour les futurs retraités, l'augmentation du SRG pour les aînés vivant seuls et du plancher d'exemption des revenus du SRG, et la réduction des impôts sur le revenu pour tous les Canadiens.

« Le gouvernement poursuit ses efforts afin d'améliorer la sécurité financière des Canadiens à la retraite, après une vie de travail. Augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les aînés les plus âgés permettra de répondre aux besoins qui surgissent sur le tard dans la vie de tous les Canadiens. S'il est vrai qu'il n'existe aucune solution parfaite, petit à petit, nos mesures progressives font une réelle différence dans la vie des aînés canadiens. Ils pourront toujours compter sur nous pour les écouter, comprendre leurs besoins et travailler à y répondre. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« Le système de pensions du Canada est conçu pour fournir des prestations qui tiennent compte de l'évolution du coût de la vie, et les paiements augmentent ou restent inchangés. Ils ne diminuent jamais. Cela aide les personnes âgées à vivre une retraite digne et financièrement sûre, comme elles le méritent. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Stéphane Lauzon

Les aînés forment le groupe d'âge démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, on s'attend à ce que le nombre d'aînés atteigne 9,4 millions, soit près du quart de la population canadienne.





. D'ici 2030, on s'attend à ce que le nombre d'aînés atteigne 9,4 millions, soit près du quart de la population canadienne. En 2020 et en 2021, le gouvernement a versé 5,5 milliards de dollars en soutien financier direct aux aînés, dans le cadre d'un crédit au titre de la TPS (1,3 milliard de dollars) en avril 2020, d'un versement unique au titre de la SV ou du SRG (2,5 milliards de dollars) en juillet 2020 et d'un versement unique aux aînés les plus âgés (1,7 milliard de dollars) en août 2021.





en 2021, le gouvernement a versé 5,5 milliards de dollars en soutien financier direct aux aînés, dans le cadre d'un crédit au titre de la TPS (1,3 milliard de dollars) en avril 2020, d'un versement unique au titre de la SV ou du SRG (2,5 milliards de dollars) en juillet d'un versement unique aux aînés les plus âgés (1,7 milliard de dollars) en août 2021. Les aînés les plus âgés sont confrontés à des dépenses plus élevées. Au fil du temps, leurs frais de santé et de soins à domicile augmentent, alors qu'ils développent des incapacités, ou qu'ils perdent leur compagnon de vie ou leur capacité à travailler.





La majorité des aînés ont un revenu faible ou modeste. Près de 84 % des pensionnés de la SV ont un revenu personnel inférieur à 50 000 $.





L'objectif du programme de la SV est de garantir un revenu minimum aux aînés et de réduire la fréquence du faible revenu chez les aînés canadiens. Les prestations de la SV comprennent : une pension, que reçoivent toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions relatives à la résidence; le SRG, pour les aînés à faible revenu; et les allocations, pour les Canadiens à faible revenu de 60 à 64 ans qui sont conjoint de droit ou de fait de prestataires du SRG ou qui sont veufs ou veuves.





La pension maximale de la SV est payable aux aînés de 65 ans et plus qui ont vécu au Canada pendant au moins 40 ans suivant leur 18 e anniversaire. Des pensions partielles peuvent être versées s'ils ont vécu au moins 10 ans au pays ou s'ils sont admissibles en vertu d'Accords internationaux en matière de sécurité sociale.





pendant au moins 40 ans suivant leur 18 anniversaire. Des pensions partielles peuvent être versées s'ils ont vécu au moins 10 ans au pays ou s'ils sont admissibles en vertu d'Accords internationaux en matière de sécurité sociale. Toutes les prestations de la SV (la pension de la SV, le SRG et les Allocations) sont indexées sur une base trimestrielle en janvier, en avril, en juillet et en octobre, alors elles ne perdent pas de valeur au fil du temps. Les augmentations de ces prestations sont calculées après l'indice des prix à la consommation, qui mesure les changements observés dans les prix payés par les Canadiens pour leurs biens et services. C'est également l'indicateur de prix le plus utilisé au Canada . Si le coût des biens et des services diminue, les prestations de la SV demeureront inchangées. Elles ne peuvent qu'augmenter ou se stabiliser. Les valeurs historiques sont disponibles sur le portail de données ouvertes.





. Si le coût des biens et des services diminue, les prestations de la SV demeureront inchangées. Elles ne peuvent qu'augmenter ou se stabiliser. Les valeurs historiques sont disponibles sur le portail de données ouvertes. Grâce à l'indexation automatique, la valeur annuelle de la pension mensuelle de la SV à 7 516 $ par année, plutôt que le 6 404 $ par année de la dernière décennie.

