IQALUIT, NU, le 13 août 2021 /CNW/ - Les océans sont essentiels aux moyens de subsistance des collectivités de tout le Canada. Nous avons réalisé d'énormes progrès dans la protection de nos océans, en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres intervenants du secteur maritime. En moins de cinq ans, le Canada est passé de moins d'1 % à près de 14 % de protection de ses zones marines et côtières.

Au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et Olayuk Akesuk, président par intérim de l'Association inuite du Qikiqtani, ont annoncé aujourd'hui l'expansion du programme Nauttiqsuqtiit (intendance inuite) dans la collectivité de Sanikiliuaq.

Mis à l'essai en 2018, et maintenant opérationnel à Arctic Bay, à Clyde River, à Grise Fiord, à Pond Inlet et à Resolute Bay, le programme Nauttiqsuqtiit soutient le leadership des Inuits en tant qu'intendants de l'environnement pour orienter la conservation et la gestion marines dans la région de Qikiqtani. Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, 3,45 millions de dollars seront investis au cours des deux prochaines années pour appuyer le lancement et l'élaboration du programme pilote Nauttiqsuqtiit dans la collectivité de Sanikiluaq. Le programme offrira des possibilités d'emploi, et soutiendra les activités de recherche et de surveillance menées par les Inuits, afin que les connaissances inuites soient utilisées pour éclairer la gestion maritime à Qikiqtait (îles Belcher).

En continuant de travailler en collaboration avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à conserver 25 % des océans du Canada d'ici 2025, à atteindre 30 % d'ici 2030. La conservation marine est une solution efficace et fondée sur la nature, qui contribuera à freiner la perte de biodiversité à l'échelle mondiale et à atténuer les effets des changements climatiques.

« Les Inuits ont été les premiers intendants du territoire des Nunavummiuts, et leurs connaissances et leadership sont essentiels pour en protéger l'environnement naturel aujourd'hui. En travaillant en partenariat avec l'Association inuite du Qikiqtani, nous pouvons mieux protéger les écosystèmes marins, lutter contre les changements climatiques, et bâtir une économie bleue plus forte et plus durable dans le Nord. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'expansion du programme Nauttiqsuqtiit dans la région de Qikiqtani est essentielle pour notre stratégie de l'économie bleue. Le programme est une force motrice dans la diversification de l'économie inuite -- il assure des aliments traditionnels sains -- et appuie les déplacements sécuritaires sur la terre ferme. Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui et nous espérons que d'autres occasions se présenteront pour travailler avec nos partenaires fédéraux. »

Olayuk Akesuk, président intérimaire de l'Association inuite du Qikiqtani

« Le rapport de cette semaine du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous a brutalement rappelé les défis auxquels nous sommes confrontés en raison des changements climatiques mondiaux, qui se font sentir le plus fortement dans les collectivités du Nord. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons appuyer et exploiter le savoir autochtone pour trouver de nouvelles façons de relever les défis communs. L'entente conclue aujourd'hui avec l'Association inuite du Qikiqtani représente un autre pas dans la bonne direction. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la conservation de 25 % des terres et des océans du Canada d'ici 2025. Le budget de 2021 a réservé 976,8 millions de dollars sur 5 ans pour établir et gérer de nouvelles aires marines protégées et prendre d'autres mesures de conservation efficaces par zone, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, et avec les intervenants.

