GATINEAU, QC, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures en vue d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion. C'est pourquoi Emploi et Développement social Canada s'est associé à Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin de créer le Défi technologique des entreprises en matière de médias substituts. L'objectif étant d'encourager les petites entreprises à innover et d'aider à accroître l'accès à des documents physiques et numériques en médias substituts pour les Canadiens et Canadiennes qui sont incapables de lire les imprimés.

Aujourd'hui, en cette Journée internationale des personnes handicapées 2021, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que Tim Rees est, pour la petite entreprise, le gagnant de la phase un du Défi technologique des entreprises en matière de médias substituts. M. Rees, qui se déclare en situation de handicap, recevra un financement pouvant aller jusqu'à 150 000 $ afin de mettre au point son concept novateur d'une application vocale d'assistance. Ceci comprendrait un nouveau logiciel et comporterait l'utilisation de haut-parleurs intelligents. L'application offrirait aux éditeurs la capacité de télécharger instantanément en format audio leurs œuvres de création. Cela permettrait ensuite aux utilisateurs ultimes d'entendre lire à haute voix des livres, des publications ou d'autres ressources à même le haut-parleur intelligent, et de naviguer dans les documents à l'aide commandes vocales.

La technologie a modernisé et simplifié les moyens qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres. Tout au long de la pandémie de COVID-19, la technologie a aussi joué un rôle important dans l'élimination les obstacles, tout particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Les innovateurs dans le domaine de la technologie ont été des acteurs clés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, à travers la numérisation, en concevant des outils qui permettent aux personnes en situation de handicap d'obtenir un meilleur accès aux ressources, créant ainsi plus de possibilités pour participer à part entière, ce qui autrement, n'aurait pas été le cas.

Le thème de la Journée internationale des personnes handicapées 2021 est « Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable ». Conformément à ce thème, le gouvernement du Canada investit en vue de s'assurer que les personnes qui sont incapables de lire les imprimés au Canada ont des chances égales de participer à la société et de se réaliser pleinement.

Citations

« Lorsque tout le monde a une possibilité égale de participer à la société dès le départ, nous connaissons tous du succès et personne n'est laissé pour compte. Le Défi technologique des entreprises en matière de médias substituts appuie cet objectif. Il fait la promotion de l'inclusivité par sa conception même et aide à s'assurer que les personnes en situation de handicap bénéficient de meilleures possibilités de lire, d'apprendre et de profiter des livres et d'autres documents imprimés. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Nous aidons les entrepreneurs qui ont des idées novatrices à surmonter certaines des plus grandes difficultés qui se posent aujourd'hui. Cette application vocale d'assistance aidera à s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes qui sont incapables de lire les imprimés auront accès à des documents pouvant être lus en médias substituts. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne

Les faits en bref

Environ 1,5 million de Canadiens et Canadiennes sont incapables de lire les imprimés. Ces personnes comprennent celles qui peuvent avoir des troubles liés à l'apprentissage, à la lecture ou à la perception ou des incapacités physiques ou visuelles qui les empêchent de lire des publications imprimées conventionnelles. Moins de 10 % des documents publiés au Canada sont disponibles dans des médias substituts qui sont entièrement accessibles pour les personnes incapables de lire les imprimés, ce qui restreint leur inclusion sociale et économique à part entière.

sont disponibles dans des médias substituts qui sont entièrement accessibles pour les personnes incapables de lire les imprimés, ce qui restreint leur inclusion sociale et économique à part entière. Dans le budget de 2019, on a annoncé un investissement de 22,8 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds du livre du Canada pour la stratégie de transition pour la production de livres en médias substituts au Canada . L'objectif consiste à aider l'industrie de l'édition indépendante du Canada à accroître la production de livres accessibles, à intégrer des fonctions liées à l'accessibilité dans la production et la distribution de livres numériques (livres électroniques et livres sonores) ainsi qu'à améliorer l'accès à des titres numériques par des auteurs canadiens.

pour la stratégie de transition pour la production de livres en médias substituts au . L'objectif consiste à aider l'industrie de l'édition indépendante du à accroître la production de livres accessibles, à intégrer des fonctions liées à l'accessibilité dans la production et la distribution de livres numériques (livres électroniques et livres sonores) ainsi qu'à améliorer l'accès à des titres numériques par des auteurs canadiens. Par le biais du Défi technologique des entreprises en matière de médias substituts, le Fonds du livre du Canada soutient aussi les petites et moyennes entreprises canadiennes afin qu'elles créent des technologies plus efficientes et rentables pour la production de livres accessibles et en facilitent l'accès. Le Défi, qui est administré par le programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada , est un élément fondamental de la stratégie de transition.

soutient aussi les petites et moyennes entreprises canadiennes afin qu'elles créent des technologies plus efficientes et rentables pour la production de livres accessibles et en facilitent l'accès. Le Défi, qui est administré par le programme Solutions innovatrices d'Innovation, Sciences et Développement économique , est un élément fondamental de la stratégie de transition. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2020-2021, pour le Centre d'accès équitable aux bibliothèques et le Réseau national de services équitables de bibliothèque dans le but de soutenir la transition vers une production industrielle et la distribution de documents à lire accessibles pour les Canadiens et Canadiennes qui sont incapables de lire les imprimés. En mars 2021, le gouvernement a accordé un autre financement d'un million de dollars à ces deux mêmes organismes en reconnaissance des graves conséquences qu'a eue la pandémie sur la société et du besoin accru de matériel de lecture accessible.

Le gouvernement procède à la mise en œuvre de son tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendra une nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées, un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité du gouvernement ainsi qu'une stratégie d'emploi solide à l'intention des personnes en situation de handicap. Ces mesures viennent s'ajouter à la Loi canadienne sur l'accessibilité et contribuent à créer un Canada plus inclusif.

