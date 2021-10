Presque la moitié des répondants affirment que les finances constituent l'un des aspects les plus difficiles de leur relation.

Un tiers d'entre eux considèrent que la planification financière d'un mariage est stressante.

Les deux tiers disent qu'ils retarderaient leur mariage pour pouvoir acheter une maison plus tôt.

TORONTO, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Selon le sondage RBC Amour, argent et mariage, les finances sont un sujet brûlant pour les couples canadiens qui se sont mariés récemment ou qui songent à le faire, car la pandémie suscite d'autres conversations financières.

Le sondage portait sur les finances des Canadiens qui prévoient se fiancer ou se marier au cours des cinq prochaines années, de ceux qui étaient fiancés et ont dû modifier leurs projets de mariage et de ceux qui se sont mariés pendant la pandémie.

La majorité (68 %) des répondants ont indiqué qu'ils parlaient davantage de finances avec leur partenaire depuis le début de la pandémie, et près de la moitié (47 %) d'entre eux ont admis que les finances constituent l'un des facteurs de stress les plus importants de leur relation. Et pour de nombreux répondants, le financement d'un mariage est une grande source de stress.

Un peu plus du tiers (35 %) des répondants ont indiqué que la planification du financement d'un mariage était stressante. Ce pourcentage passe à 50 % parmi ceux qui ont dit qu'un seul partenaire prenait ces décisions.

Bien que 58 % des répondants affirment prendre les décisions relatives au financement du mariage avec leur partenaire, 31 % d'entre eux ont répondu que leur partenaire avait des frais de mariage beaucoup plus élevés en tête.

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'affirmer que leur mariage de rêve est important, quel qu'en soit le coût (38 % contre 28 %, respectivement).

La majorité (88 %) des répondants considèrent que pour entretenir une relation saine à long terme, il est important d'avoir des objectifs financiers et des habitudes financières semblables, et d'être d'accord sur la façon de dépenser et d'économiser l'argent du couple. Le sondage a aussi révélé que même si les couples avaient de plus en plus de conversations au sujet de l'argent, il n'est pas toujours facile pour eux de parler de finances.

Un tiers (32 %) des répondants trouvent qu'il est difficile de parler de finances avec leur partenaire et ne sont pas non plus à l'aise de discuter de la situation financière de chacun d'eux (32 %).

Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à reconnaître qu'ils n'étaient pas à l'aise de parler de finances (38 % contre 25 %, respectivement).

Un peu moins du tiers (30 %) des répondants ne parlent de leurs finances à leur partenaire que quelques fois par année, et 5 % d'entre eux ne le font jamais.

« Il n'est pas rare de constater que les deux membres d'un couple n'ont pas toujours le même degré d'aisance en matière de finances. Toutefois, nous savons également que lorsque les deux membres d'un couple sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les finances et prennent les décisions financières ensemble, ils peuvent réduire sensiblement leur stress et se bâtir un avenir solide ensemble », affirme Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC.

Mme Felx souligne également un nouveau facteur qui a fait son apparition au début de la pandémie : 53 % des répondants non mariés ont déclaré que l'argent qu'ils avaient économisé en vue de leur mariage était maintenant consacré à d'autres priorités financières, comme l'achat d'une maison ou le fait de fonder une famille, ou qu'ils réduisaient l'importance de leur cérémonie de mariage.

71 % croient qu'il est plus important d'acheter une maison que de réaliser le mariage idéal.

64 % retarderaient leur mariage pour acheter une maison plus tôt.

44 % estiment qu'il est plus important de mettre un enfant au monde que de réaliser un mariage parfait.

21 % ont envisagé de se marier dans leur cour ou à la maison en raison de la pandémie.

14 % ont envisagé de se marier lors d'une escapade.

13 % ont envisagé d'organiser une cérémonie à l'hôtel de ville ou un mariage en plein air, avec distanciation physique.

« Il est également important que les deux partenaires tiennent compte de l'ensemble de la situation lorsqu'ils envisagent des dépenses importantes, » ajoute Mme Felx. « L'endettement peut limiter ce que l'on peut réaliser ensemble financièrement. Il est bon de discuter de l'incidence d'éventuelles dépenses importantes sur votre future situation financière. »

Quelles que soient les décisions financières à prendre par des couples, Mme Felx donne les conseils suivants pour les aider à dire oui à leurs finances conjointement :

Lisez des articles en ligne : Vous trouverez en ligne beaucoup de conseils que vous pourriez juger utiles. En voici deux exemples : Réinventer le « Je le veux » ; Doit-on dire « Oui, je le veux » à l'endettement pour l'organisation d'un mariage ?

: Vous trouverez en ligne beaucoup de conseils que vous pourriez juger utiles. En voici deux exemples : Réinventer le « Je le veux » ; Doit-on dire « Oui, je le veux » à l'endettement pour l'organisation d'un mariage ? Obtenez un point de vue externe : Demandez de bons conseils de planification financière à un expert. Un conseiller peut vous aider, votre partenaire et vous, à tenir des discussions exemptes de stress sur votre avenir financier en abordant les sujets importants pour vous deux et en vous faisant une meilleure idée de vos finances respectives. Un conseiller peut aussi vous aider à établir des objectifs et à créer un plan financier détaillé pour que vous puissiez bâtir ensemble votre avenir financier.

Demandez de bons conseils de planification financière à un expert. Un conseiller peut vous aider, votre partenaire et vous, à tenir des discussions exemptes de stress sur votre avenir financier en abordant les sujets importants pour vous deux et en vous faisant une meilleure idée de vos finances respectives. Un conseiller peut aussi vous aider à établir des objectifs et à créer un plan financier détaillé pour que vous puissiez bâtir ensemble votre avenir financier. Profitez des ressources numériques : Compte tenu de toutes les priorités de la vie, il peut être difficile de trouver du temps pour vous tenir au courant de vos finances. Vous avez intérêt à utiliser le vaste éventail d'outils et de ressources accessibles en ligne. Les clients de RBC peuvent tirer parti d'une gamme de fonctions NOMI qui utilisent la technologie prédictive pour les aider à épargner, à établir leur budget et à gérer leur argent. MonConseiller, outil de RBC, vous permet de créer des plans personnalisés en ligne et d'utiliser des scénarios interactifs pour voir l'incidence potentielle des décisions financières que vous prenez aujourd'hui sur votre situation financière future.

Sondage RBC Amour, argent et mariage : résultats nationaux, régionaux et selon le sexe

RÉPONSES « EN ACCORD » :

TOUS LES RÉPONDANTS CAN C.-B. PRAIRIES ON QC Atl. M F 1. Le fait d'avoir des objectifs financiers et des habitudes financières similaires est important pour une relation saine et durable. 88 % 84 % 90 % 86 % 88 % 94 % 83 % 93 % 2. Il est important que mon partenaire et moi soyons d'accord sur la façon dont nous dépensons et économisons notre argent. 88 % 89 % 89 % 89 % 85 % 93 % 85 % 92 % 3. Depuis le début de la pandémie, je parle davantage de finances avec mon partenaire. 68 % 69 % 74 % 70 % 59 % 71 % 69 % 67 % 4. Les finances sont l'un des plus grands facteurs de stress dans notre relation. 47 % 52 % 50 % 50 % 37 % 43 % 50 % 43 % 5. La planification financière de notre mariage cause/a causé du stress dans notre relation. 35 % 33 % 38 % 38 % 32 % 17 % 42 % 26 % 6. Je trouve difficile de parler avec mon partenaire de nos finances. 32 % 36 % 35 % 30 % 30 % 36 % 38 % 25 % 7. Mon partenaire et moi ne sommes pas à l'aise de discuter de nos situations financières actuelles respectives. 32 % 36 % 32 % 32 % 28 % 33 % 38 % 25 % 8. Mon partenaire voulait/veut dépenser beaucoup plus pour notre mariage, comparativement à ce que voulais/veux. 31 % 30 % 37 % 33 % 27 % 20 % 43 % 17 % 9. Je veux/voulais le mariage de mes rêves, peu importe combien cela coûte. 34 % 24 % 43 % 36 % 30 % 24 % 38 % 28 % SÉLECTION DE RÉPONSES FINANCIÈRES : TOUS LES RÉPONDANTS CAN C.-B. PRAIRIES ON QC Atl. M F 10. Mon partenaire et moi prenons/avons pris ensemble les décisions financières concernant notre mariage. 58 % 53 % 60 % 56 % 64 % 65 % 49 % 70 % 11. Nous avons discuté du montant que nous voulons dépenser pour notre mariage. 58 % 61 % 57 % 58 % 58 % 51 % 57 % 59 % 12. Je parle avec mon partenaire de nos finances plusieurs fois par année. 30 % 28 % 28 % 30 % 37 % 22 % 34 % 26 % 13. Je ne parle jamais avec mon partenaire de nos finances. 5 % 6 % 4 % 4 % 5 % 9 % 5 % 5 % RÉPONSES « EN ACCORD » : RÉPONDANTS QUI NE SONT PAS ENCORE MARIÉS CAN C.-B. PRAIRIES ON QC Atl. M F 1. L'argent que j'ai économisé pour mon mariage est maintenant consacré à d'autres priorités financières. 53 % 51 % 54 % 56 % 50 % 50 % 57 % 49 % 2. L'achat d'une maison est maintenant plus important pour moi qu'un mariage idéal. 71 % 78 % 66 % 72 % 67 % 63 % 68 % 73 % 3. Je préférerais retarder notre mariage pour acheter une maison plus tôt. 64 % 65 % 57 % 68 % 62 % 62 % 61 % 67 % 4. Nous devons réduire le budget de notre mariage pour avoir suffisamment d'argent pour envisager l'achat d'une maison. 53 % 56 % 45 % 61 % 45 % 47 % 56 % 50 % 5. Il est maintenant plus important pour moi de mettre un enfant au monde que de réaliser un mariage parfait. 44 % 44 % 40 % 43 % 51 % 39 % 48 % 40 % RÉPONSES « ENVISAGÉES À LA SUITE DE LA PANDÉMIE » :

RÉPONDANTS QUI NE SONT PAS ENCORE MARIÉS CAN C.-B. PRAIRIES ON QC Atl. M F 6. Un mariage dans une cour arrière de maison/à la maison 21 % 25 % 24 % 22 % 13 % 30 % 18 % 26 % 7. Un mariage lors d'une escapade 14 % 17 % 17 % 15 % 8 % 16 % 12 % 16 % 8. Une cérémonie à l'hôtel de ville 13 % 15 % 11 % 16 % 7 % 12 % 11 % 15 % 9. Un mariage en plein air, en respectant la distanciation sociale 13 % 16 % 10 % 12 % 13 % 15 % 13 % 12 %

* H/F = hommes/femmes

À propos du sondage RBC Amour, argent et mariage

Voici certaines conclusions tirées d'un sondage RBC mené par Léger. Au total, 1 000 sondages ont été remplis en ligne par des Canadiens âgés de 18 ans et plus qui se sont mariés pendant la pandémie, se sont fiancés pendant ou avant la pandémie et ont dû modifier leurs projets de mariage ou prévoient se fiancer ou se marier dans les cinq prochaines années. Le sondage a été mené entre le 22 juin et le 5 juillet 2021 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., dans le cas présent, un panel Web). Aux fins de comparaison, la marge d'erreur d'un échantillon probabiliste de 1 000 répondants serait de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

