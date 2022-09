SUDBURY, ON, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social

Service Canada continue d'ajouter de nouvelles mesures afin d'améliorer les services de passeport et de réduire le temps d'attente des Canadiens au moment où l'organisation doit traiter un nombre de demandes sans précédent. Le système de triage, mis en œuvre dans 17 des 35 bureaux des passeports cet été, a grandement réduit les files d'attente et a permis de diriger les Canadiens vers le mode de prestation approprié. À notre centre d'appels, le temps d'attente moyen s'est aussi amélioré, passant de 108 minutes en avril à 28 minutes la semaine dernière.

Aujourd'hui, le Secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, Marc G. Serré, et la députée Viviane Lapointe, ont annoncé l'ajout du Centre Service Canada de Sudbury comme étant un site offrant le service de cueillette des passeports. Dès maintenant, les Canadiens peuvent faire une demande et récupérer leur passeport au Centre Service Canada de Sudbury. De plus, 3 autres sites à travers le pays offrent maintenant ce service :

En plus des bureaux de passeports offrant le service de cueillette, les Canadiens peuvent maintenant faire une demande et récupérer leur passeport en personne à l'un des huit Centres Service Canada. Une preuve de voyage est requise. Ceux-ci offrent le service en 10 jours, ce qui n'est pas le cas dans les autres Centres Service Canada. Les Canadiens peuvent faire une demande dans l'un de ces huit sites et leur passeport leur sera remis dans les 10 jours ouvrables. Il peut être posté ou récupéré en personne. Si les Canadiens ont besoin de leur passeport dans les 10 jours ouvrables, ils devront se rendre à un bureau des passeports qui offre les services de cueillette express ou urgent.

L'ajout de nouveaux sites permettra aux Canadiens de récupérer leur passeport en personne à un endroit plus près de chez eux. Service Canada est résolu à fournir des services de passeport dans les 50 km des résidences des Canadiens. De plus, d'autres sites de services réguliers offrant certains services de passeport seront ajoutés dans plusieurs régions du pays dans les prochaines semaines.

Citations

« L'expansion des services de passeport au Centre Service Canada de Sudbury change la donne pour les résidents de la région du Grand Sudbury - Nickel Belt. L'expansion des services de passeport réduira considérablement les temps d'attente dans la région, améliorera l'accessibilité et simplifiera le processus de demande de passeport. Merci au personnel de Service Canada qui a consacré son temps à trouver des solutions pour les résidents du Nord. »

- Marc Serré, Secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, Député de Nickel Belt

« Aujourd'hui est un jour très excitant pour notre communauté et pour le Nord. L'expansion des services de passeport à Service Canada est essentielle pour notre région. Non seulement l'expansion des services améliorera considérablement l'accessibilité à la délivrance de passeports, mais elle réduira également les temps d'attente. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

Les faits en bref

Depuis le 1 er avril 2022, Service Canada a délivré 912 236 passeports.

avril 2022, Service Canada a délivré 912 236 passeports. Pendant la semaine du 22 au 28 août 2022, Service Canada a délivré 54 667 passeports.

Au cours de la semaine du 20 juin, des mesures de triage ont été mises en œuvre dans 17 bureaux de passeport à l'échelle du pays.

Le 25 juillet, Service Canada a annoncé que le service de cueillette était offert dans cinq bureaux de passeport supplémentaires : Brampton , Whitby , Pointe-Claire , Calgary Sundance et Richmond.

, , , Calgary Sundance et Richmond. Le 29 juillet, Service Canada a annoncé que les Canadiens qui ont envoyé par la poste une demande dûment remplie il y a plus de 20 jours ouvrables et qui voyageront dans les 20 prochains jours ouvrables peuvent se rendre à l'un des Centres Service Canada (on en compte plus de 300 à l'échelle du pays) pour faire une demande de transfert afin que leur demande soit traitée à temps pour leur voyage.

Le 17 août, Service Canada a annoncé que les Canadiens peuvent faire une demande et récupérer leur passeport en personne aux Centres Service Canada de Trois-Rivières, Sault Ste. Marie , Charlottetown et Red Deer . Une preuve de voyage est requise.

