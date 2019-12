Air Canada et Voyage de rêve font vivre aux enfants des moments magiques grâce à des voyages inoubliables

« Nous rendons hommage aux bénévoles dont l'appui indéfectible et le travail inlassable font en sorte que chaque Voyage de rêve soit magique et inoubliable pour chacun des enfants à bord. Ensemble, nous continuons à exercer une influence positive dans la vie de milliers d'enfants partout au Canada », a souligné Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada.

« Nous avons pu constater comment une seule journée spéciale devient un souvenir impérissable pour chaque enfant », a ajouté Bev Watson, présidente du programme Voyage de rêve Canada. « Les équipages bénévoles d'Air Canada qui accueillent les enfants à bord consacrent leurs jours de congé pour permettre aux enfants d'en avoir un. Notre programme ne pourrait réaliser ces rêves sans leur participation et sans l'appui que nous apportent Air Canada et la Fondation Air Canada depuis des dizaines d'années. C'est une expérience magique qui permet aux enfants de découvrir de nouvelles possibilités. »

Voyage de rêve est un organisme sans but lucratif composé principalement d'employés en service actif ou retraités d'Air Canada, qui mettent bénévolement sur pied ces voyages de rêve. Chaque année, l'organisme offre le voyage d'une vie au départ de huit villes canadiennes à des enfants aux prises avec des problèmes physiques, sociaux ou de santé mentale, afin de leur offrir un répit de leur vie quotidienne. Depuis 30 ans, Air Canada, à titre de transporteur exclusif, et aujourd'hui par l'entremise de la Fondation Air Canada, a transporté plus de 40 000 enfants dans le cadre de Voyage de rêve.

Visitez dreamstakeflight.ca/fr/ si vous souhaitez faire un don ou faire du bénévolat.

À propos de Tous les enfants méritent un congé

La vidéo commence par l'émouvant embarquement matinal des enfants assemblés dans un hangar d'Air Canada, spécialement décoré, suivi d'un aperçu du plaisir partagé à bord avec les employés du transporteur aérien. On y voit également trois jeunes Canadiens, Ariane, Jardie et Trent, qui discutent de l'importance du voyage pour eux. Leurs témoignages touchants mettent en lumière l'importance du programme, qui offre à des enfants un répit de leur quotidien difficile et leur permet de donner libre cours à leurs rêves, de s'amuser et d'être simplement des enfants le temps d'une journée.

Qui sont ces enfants?

Ariane : Charmante et sympathique, Ariane, huit ans, est née avec une malformation cardiaque congénitale. Elle a été opérée pour la première fois à l'âge de deux mois et nécessitera probablement deux autres opérations au cours de sa vie. Ariane doit surveiller sa santé quotidiennement et elle manque souvent l'école en raison de visites chez le médecin. Le Voyage de rêve lui offre l'occasion d'oublier ses rendez-vous médicaux pendant une journée et de s'amuser avec d'autres enfants.

Jardie : Âgée de 11 ans, Jardie est une gentille petite fille atteinte du syndrome de Down. Elle a de la difficulté à communiquer verbalement et se sent parfois incomprise. En raison de ses problèmes développementaux, elle doit se plier aux conseils et à la discipline que lui inculquent ses parents et ses éducateurs. Pour Jardie, le Voyage de rêve est une occasion de s'en donner à cœur joie et de faire ce qui lui plaît.

Trent : Benjamin d'une famille de sept enfants, Trent, 9 ans, est atteint de fibrose kystique, une maladie respiratoire qui nécessite des visites régulières à l'hôpital et des traitements quotidiens avec de l'équipement spécialisé. Il se peut qu'un jour Trent ait besoin d'une transplantation pulmonaire. Malgré tout, il demeure brave et énergique. Le Voyage de rêve est pour lui une chance unique de troquer ses traitements pour des souvenirs mémorables.

La vidéo est diffusée en versions de 80, 60 et 15 secondes partout au Canada, du 18 décembre au 3 janvier, sur les médias sociaux et les plateformes numériques sur lesquelles la société aérienne est présente.

À propos de Voyage de rêve

Voyage de rêve est un organisme sans but lucratif national dont la vocation est d'offrir un voyage inoubliable à des enfants qui sont aux prises avec des problèmes physiques, sociaux ou de santé mentale. Avec l'aide d'Air Canada, de la Fondation Air Canada et d'autres entreprises et organismes locaux et nationaux, des fonds sont amassés afin de financer le programme à Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Voyage de rêve peut offrir les fonds qui ne sont pas nécessaires à son objectif principal à d'autres organismes caritatifs enregistrés qui viennent en aide aux enfants ayant des besoins particuliers sur le plan physique, mental ou social et qui respectent les politiques adoptées par Voyage de rêve Canada. La première section Voyage de rêve a vu le jour à Toronto en 1989. Depuis, l'organisme a permis à plus de 40 000 enfants spéciaux de voyager en Floride et en Californie.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2018 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

