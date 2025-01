EDMONTON, AB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Afin de soutenir le Plan du Canada sur le logement et d'inciter plus de gens à exercer des métiers spécialisés, le gouvernement fédéral investit dans des initiatives locales qui contribuent à former et à recruter une nouvelle génération de travailleurs spécialisés et qualifiés.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé qu'un financement de près de 5 millions de dollars serait alloué à la Trade Winds to Success Training Society dans le but de former plus de 290 apprentis autochtones dans les métiers désignés Sceau rouge en vue de réaliser les objectifs du Plan du Canada sur le logement.

Financé dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, le projet visant une construction résidentielle carboneutre permettra aux apprentis autochtones d'acquérir des compétences liées aux métiers désignés Sceau rouge qui appuient la transition vers une économie propre et la réduction de l'empreinte environnementale. La Trade Winds to Success Training Society aidera les apprentis à réussir leur formation en éliminant les obstacles à l'accès aux métiers, en plus de les aider à trouver et à conserver un emploi dans les métiers spécialisés. Les participants pourront également renforcer leurs compétences essentielles à une formation dans les métiers afin de réussir l'examen d'entrée au programme Apprenticeship and Industry Training de l'Alberta.

À compter de 2024-2025, par l'intermédiaire de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, jusqu'à 48,8 millions de dollars seront investis dans des projets qui appuient les métiers liés à la construction résidentielle. Le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement prévoient une stratégie visant à débloquer 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Il faudra donc des milliers de nouvelles personnes exerçant un métier spécialisé pour bâtir ces logements. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit faire des investissements ciblés dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, qui a pour but d'assurer une main-d'œuvre qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

Ce financement de projets compte parmi les efforts visant à accroître les investissements dans des initiatives à forte incidence qui contribuent à la croissance et au perfectionnement d'une main-d'œuvre solide dans les métiers, qui propulsera l'économie canadienne dans le 21e siècle.

« Partout au Canada, les collectivités ont rapidement besoin de logements. Les investissements comme celui destiné au projet visant une construction résidentielle carboneutre permettent d'accroître le nombre de travailleurs qui construiront les logements et de les former, tout en éliminant les obstacles à la participation au marché du travail et en créant de bons emplois bien rémunérés. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Les travailleurs spécialisés jouent un rôle essentiel dans l'avenir de notre pays, et les diplômés de la Trade Winds to Success Training Society bâtissent les logements, l'infrastructure et les collectivités dont nous avons besoin ici, en Alberta. Pour avancer sur la voie de la réconciliation, il ne faut pas seulement reconnaître notre histoire : il faut aussi investir dans un meilleur avenir collectif. Ce financement renforcera la collectivité autochtone locale en milieu urbain et amènera ses membres à jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'économie canadienne du 21e siècle. »

- Le député d'Edmonton-Centre (Alberta), l'honorable Randy Boissonnault

« L'investissement pluriannuel du ministère de l'Emploi et du Développement social dans Trade Winds est plus qu'un investissement en faveur de notre organisation, c'est un investissement dans l'avenir du Canada. Ce financement essentiel nous permettra de former plus de 290 Autochtones, qui pourront entamer une carrière gratifiante dans des métiers désignés Sceau rouge et contribuer à la construction de 13 résidences écoénergétiques dans des collectivités de Premières Nations et de Métis aux quatre coins de l'Alberta. Les Autochtones ont toujours apporté une contribution inestimable à la main-d'œuvre canadienne et, au moment où la demande de gens de métier qualifiés continue d'augmenter, nos diplômés sont prêts à prendre les devants. Nous remercions chaleureusement l'honorable Steven MacKinnon de reconnaître l'importance de notre travail et de soutenir la nouvelle génération de travailleurs spécialisés. »

- La directrice générale de Trade Winds to Success Training Society, Shannon McCarthy

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation scolaire, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, afin de contribuer à la mise sur pied pour l'avenir d'une main-d'œuvre robuste, qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation scolaire, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, afin de contribuer à la mise sur pied pour l'avenir d'une main-d'œuvre robuste, qualifiée, inclusive, certifiée et productive. Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 351 800 nouveaux travailleurs d'ici 2033, principalement en raison du départ à la retraite prévu de 263 400 travailleurs (21 % de la main-d'œuvre de 2023).

Pour aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars pour le Service d'apprentissage afin d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis et 10 millions de dollars pour le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 dollars , ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 dollars .

apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 , ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 . Le site Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

