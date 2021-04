GATINEAU, QC, le 15 avril 2021 /CNW/ - La reprise de l'économie canadienne à la suite de la COVID-19 entraîne de nouveaux défis pour les travailleurs. Dans ce contexte, les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard, comme tous les Canadiens, ont besoin de formation et de soutien à l'emploi pour acquérir de nouvelles compétences et trouver un bon emploi.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, Matthew MacKay, ont annoncé que le gouvernement du Canada a accordé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour former les travailleurs canadiens, par l'entremise d'ententes sur le développement de la main-d'œuvre (EDMO) avec les provinces et les territoires. Ainsi, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a reçu 6,4 millions de dollars pour aider le nombre croissant de travailleurs qui cherchent à réintégrer le marché du travail, en particulier les travailleurs des secteurs durement touchés et les groupes défavorisés à cause de la pandémie.

Les mesures de soutien comprennent de la formation axée sur les compétences, de la formation en cours d'emploi, de la formation parrainée par l'employeur, de l'aide financière et des prestations, de l'orientation professionnelle, des services de placement et des possibilités d'emploi. Ce financement s'ajoute aux 3,4 milliards de dollars déjà consentis pour appuyer les travailleurs canadiens dans le cadre d'ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) et d'EDMO en 2020-2021. Chaque année, plus d'un million de personnes partout au Canada reçoivent des prestations d'emploi et des services de soutien dans le cadre de transferts sur le marché du travail.

S'appuyant sur les solides réseaux de prestation déjà en place à l'Île-du-Prince-Édouard, ces investissements garantiront un accès rapide à la formation pour les travailleurs de la province, en particulier les travailleurs et les employeurs des secteurs durement touchés par la COVID-19.

Le Fonds d'intégration à la main-d'œuvre est l'une des mesures ciblées mises en place par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard grâce à ces investissements. À ce jour, 14 projets novateurs soumis par des organismes ont été approuvés afin d'aider les Prince-Édouardiens à acquérir des compétences et des connaissances qui leur permettront de trouver des emplois à long terme, de progresser dans leur carrière et d'accéder à des occasions d'entrepreneuriat.

Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer la plus grosse somme de l'histoire du Canada à la formation et a annoncé qu'il lancerait une campagne pour créer plus d'un million d'emplois, rétablissant ainsi le taux d'emploi à ce qu'il était avant la pandémie. Pour ce faire, il recourra à une série de ressources, notamment de la formation immédiate pour outiller rapidement les travailleurs. Les fonds ponctuels pour les EDMO constituent la première étape vers l'atteinte de cet objectif et permettront de renforcer la main-d'œuvre.

Afin de favoriser la relance davantage, le gouvernement du Canada veille également à ce que les provinces et les territoires puissent, dans le cadre des EDMT et des EDMO, élargir la gamme des coûts admissibles, notamment pour y inclure les coûts liés à la formation en ligne, à l'adaptation aux nouvelles exigences de distanciation physique et à la prestation de services de soutien en santé mentale, donnant ainsi aux travailleurs canadiens le soutien dont ils ont besoin.

Alors que nous travaillons à la relance de notre économie dans le contexte de la pandémie, le gouvernement du Canada continuera à soutenir les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard et à les aider à développer leur potentiel. En collaborant avec le gouvernement provincial, nous pouvons renforcer notre main-d'œuvre et positionner le pays pour une relance économique qui inclut tous les Canadiens.

Citations

« En collaboration avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement du Canada donne aux travailleurs de la province la formation dont ils ont besoin pour obtenir un bon emploi, alors que notre pays se remet prudemment de la COVID-19. Maintenant plus que jamais, nous devons améliorer les perspectives de nos travailleurs et les aider à réussir à mesure que notre économie se rétablit et évolue. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son appui à l'avancement de notre province. Le Fonds d'intégration à la main-d'œuvre contribuera à des projets conçus pour aider les femmes, les jeunes et les membres de groupes sous-représentés à s'intégrer à la main-d'œuvre ou à y revenir. Alors que nous concentrons nos efforts sur la croissance et la relance, cet investissement aidera les Prince-Édouardiens à suivre la formation dont ils ont besoin pour lancer leurs carrières. »

- Le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, Matthew MacKay

Les faits en bref

Chaque année, le gouvernement du Canada verse environ 3 milliards de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre des EDMT et des EDMO, afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs compétences, à trouver un emploi et à le garder. Le budget de 2017 prévoyait des fonds supplémentaires pour ces ententes pouvant atteindre 625 millions de dollars par année entre 2017 et 2023.





Grâce à ce nouvel investissement, les dépenses totales pour les programmes à l'intention des personnes en situation de handicap par l'entremise des EDMO augmenteront d'environ 425 millions de dollars.





Selon les plus récentes données sur les emplois tirées de l'Enquête sur la population active, le taux de chômage national a reculé de 0,7 % pour s'établir à 7,5 % en mars 2021, son plus bas niveau depuis février 2020 et en baisse par rapport au taux de 13,7 % de mai 2020.

Liens connexes

Document d'information

Le Fonds d'intégration à la main-d'œuvre est l'une des mesures ciblées mise en œuvre par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard grâce aux investissements dans le cadre des ententes sur le développement de la main-d'œuvre. À ce jour, le Fonds a soutenu 14 projets novateurs, notamment :

The Adventure Group - Re-Engage Project

East Prince Women's Information Centre - Women Moving On

Information Centre - PEI Business Women's Association - Transitioning Towards Growth

Construction Association of PEI - Carpentry Trade Program

Creative PEI - The Digital Hive

East Prince Youth Development Centre Inc. - Connection 2 Employment

Kings Playhouse - Expanding Skills in Presentation, Creation, Arts Administration and Event Management

Abegweit First Nation - Middle Managers Mentorship Project

PEI Council of People with Disabilities - The E3 Project

Tremploy Inc. - Career Bridges Montague

Association pour le Développement de la Petite Enfance de l'Île-du-Prince-Édouard - E arly Learning/Childcare Certification Project

Prince Edward Island BioAlliance Inc. - Re-skilling Displaced Workers

PEI Association of Community Long-Term Care - Skills Training & Work Placement in the Long-Term C are Sector

are Sector Centre des arts de la Confédération - Theater Mentorship & Training

