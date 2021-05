EDMONTON, AB, le 27 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a grandement bouleversé la vie de tous les Canadiens, mais surtout celle des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements sans précédent en vue de s'assurer que les jeunes bénéficient des mesures de soutien et des possibilités dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière de longue durée et fructueuse.

Aujourd'hui, le représentant spécial pour les Prairies et ministre, l'honorable Jim Carr, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a tenu une rencontre virtuelle avec des deux organismes d'Edmonton afin de discuter de leurs projets, financés dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Le NorQuest College recevra plus de 7 millions de dollars pour son projet, Autism CanTech! Ce projet aidera 260 jeunes autistes à surmonter les obstacles à l'emploi dans l'économie numérique.

EmployAbilities Society of Alberta recevra plus de 3 millions de dollars pour son projet Learn 2 Earn. Ce projet aidera 228 jeunes en leur offrant le soutien dont ils ont besoin pour acquérir des compétences professionnelles, et pour décrocher et conserver un emploi.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 59 millions de dollars dans plus de 27 projets liés à la SECJ dans l'ensemble de l'Alberta afin de s'assurer que les jeunes et les étudiants ont accès aux mesures de soutien et aux expériences de travail dont ils ont besoin, dès maintenant ainsi que pour leur carrière future.

Une approche pangouvernementale et axée sur la collaboration est nécessaire pour soutenir les jeunes et s'assurer qu'ils participent à tous les aspects de la reprise économique. Dans son budget de 2021, le gouvernement propose d'investir, au cours des cinq prochaines années, une somme supplémentaire de 5,7 milliards de dollars afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, à acquérir de nouvelles compétences et à avoir accès à de plus nombreuses possibilités d'emploi. Cela vient s'ajouter aux 7,4 milliards de dollars déjà investis dans la jeunesse canadienne durant la pandémie. Des milliers de jeunes Canadiens de plus pourront bénéficier des mesures gouvernementales sans précédent qui suivent :

30 600 nouveaux placements professionnels dans le cadre de la SECJ en 2021-2022;

220 000 placements professionnels dans le cadre d'Emplois d'été Canada (EEC) au cours des saisons 2021 et 2022 du programme;

(EEC) au cours des saisons 2022 du programme; 50 000 stages d'apprentissage intégré au travail dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2021-2022;

au moins 85 000 stages d'apprentissage intégré au travail par l'entremise de Mitacs au cours des cinq prochaines années, à compter de 2021-2022;

28 000 occasions de formation et d'emploi pour des jeunes Canadiens dans le cadre du Programme canadien d'adoption des technologies numériques en 2021-2022.

Plus de 150 000 occasions ont été offertes à des jeunes Canadiens de partout au pays dans le cadre d'EEC à compter du 26 avril 2021, dont plus de 4 600 à Edmonton. Ces occasions sont offertes dans divers domaines, y compris le travail communautaire et caritatif, l'industrie de l'alimentation, les loisirs et le conditionnement physique, le marketing et les relations publiques, l'aménagement paysager, le travail agricole.



Globalement, la réponse du gouvernement du Canada à la crise actuelle représente l'un des ensembles de mesures de soutien les plus imposants offerts dans le monde.

Citations

« Plus que jamais, il est important de donner aux jeunes des possibilités d'acquérir les compétences et l'expérience précieuses dont ils ont besoin. À l'heure actuelle, les jeunes Canadiens font face à des défis sans précédent en raison des perturbations qu'ils subissent dans leurs placements professionnels, leurs études et leurs stages. Des partenaires comme le NorQuest College et Employabilities Association of Alberta créent des occasions qui changent la vie des personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail, en les aidant à acquérir les compétences et la formation professionnelle nécessaires pour bâtir leur future carrière. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les jeunes ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. Malgré cela, ils étaient au rendez-vous pour défendre des intérêts, faire du bénévolat et servir leur communauté tout au long de la pandémie. Nos investissements en faveur des jeunes partout au pays, dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, font en sorte que les étudiants et tous les jeunes ont accès au soutien et aux expériences de travail dont ils ont besoin maintenant et pour leur future carrière. »

- Le représentant spécial pour les Prairies et ministre, l'honorable Jim Carr

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Ce financement comprend :

Appuyer plus de 7 000 stages supplémentaires dans le cadre de la SECJ. Cela permettra aux jeunes d'obtenir plus facilement de bons emplois et répondra mieux aux besoins des jeunes vulnérables qui peinent à décrocher un emploi. Ce financement s'appuie sur celui annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, qui devrait donner lieu à plus de 30 600 nouveaux stages en 2021-2022.

, qui devrait donner lieu à plus de 30 600 nouveaux stages en 2021-2022.

Investir 17,6 milliards de dollars dans une relance verte, ce qui permettra d'aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses objectifs figurant dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, à réduire les émissions de 36 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à mettre le pays sur la voie de réaliser l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.





En avril 2020, le gouvernement du Canada a décidé d'investir 492 millions de dollars sur trois ans, par l'entremise de la SECJ d'Emploi et Développement social Canada, pour 269 projets menés dans l'ensemble du Canada afin d'aider les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi à réussir leur transition vers le marché du travail.





Afin de soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé, en avril et en juin 2020, une augmentation allant jusqu'à 187,7 millions de dollars du financement de la SECJ dans le but de créer 9 500 occasions d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, et tout particulièrement ceux pour qui se posent des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par Emploi et Développement social Canada ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux et régionaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 6 200 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la collectivité.





a annoncé, en avril et en juin 2020, une augmentation allant jusqu'à 187,7 millions de dollars du financement de la SECJ dans le but de créer 9 500 occasions d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, et tout particulièrement ceux pour qui se posent des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par Emploi et Développement social ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux et régionaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 6 200 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la collectivité. EEC fait partie de la SECJ, qui aide les jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des obstacles, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Ce programme aide les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans à obtenir des emplois rémunérés dans le secteur à but non lucratif, les petites entreprises et le secteur public, ce qui favorisera leur développement professionnel et les aidera à améliorer leurs compétences. Il soutient également la prestation de services communautaires essentiels aux Canadiens.

