Aider les jeunes Canadiens à en apprendre plus sur la diversité de leur pays

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé l'octroi de fonds au YMCA du Grand Toronto pour ses programmes d'échanges étudiants

TORONTO, le 29 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 24 millions de dollars sur trois ans pour deux activités d'échanges étudiants offertes par le YMCA du Grand Toronto.

Le programme Échanges Canada aide les jeunes à mieux connaître leur pays, à créer des liens durables avec d'autres jeunes Canadiens, à mieux apprécier leur diversité et à vivre des expériences communes. Le financement annoncé aujourd'hui servira aux activités suivantes :

Chaque année, Échanges Jeunesse Canada YMCA offre à près de 1 600 jeunes de 12 à 17 ans la possibilité de vivre une expérience d'échange en étant hébergés dans une famille. Des jeunes provenant de groupes scolaires ou communautaires reconnus sont jumelés en fonction de leurs intérêts. Ils passent au moins cinq jours dans le milieu de leur jumeau ou jumelle pour en connaître plus sur une autre région du Canada.

D'une durée de six semaines, le programme Emplois d'été Échanges étudiants du YMCA est un programme national qui permet à plus de 600 jeunes de 16 et 17 ans de travailler dans leur seconde langue officielle, tout en découvrant l'histoire, la géographie et la diversité du Canada. Les communautés sont jumelées de façon à permettre aux participants de travailler dans leur deuxième langue officielle et de vivre dans une famille afin d'approfondir leur expérience culturelle.

Citations

« Il importe d'attiser la curiosité chez les jeunes. Je suis fier que le programme Échanges Canada permette à de jeunes Canadiens de partout au pays de rencontrer leurs pairs et d'en apprendre plus sur le Canada et sa diversité. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les échanges organisés par le YMCA permettent de réunir des jeunes d'origines différentes, que ce soit sur le plan économique, social ou géographique, pour qu'ils découvrent notre pays, tissent des liens durables et perfectionnent des compétences dont ils ont besoin sur le marché du travail actuel. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada ait renouvelé son soutien envers ces programmes, car ils aident les jeunes à mieux se connaître, à devenir plus confiants et à développer un sentiment d'appartenance. »

-- M. Medhat Mahdy, président et directeur général du YMCA du Grand Toronto

Les faits en bref

Le programme Échanges Canada de Patrimoine canadien appuie des organismes sans but lucratif afin de fournir aux jeunes Canadiens une gamme d'échanges et de forums dans le but de rehausser leur appréciation de leur pays.

Chaque année, le programme soutient des projets qui permettent à environ 13 900 jeunes Canadiens de renforcer leur appréciation de la culture, de l'histoire et du patrimoine du Canada.

Le volet Échanges Jeunesse Canada du programme Échanges Canada est offert grâce à des accords de financement pluriannuels conclus avec quatre organismes nationaux : Expériences Canada, le YMCA du Grand Toronto, les Programmes d'échange d'amitié du sport du Canada et le Conseil des 4-H du Canada.

Le YMCA du Grand Toronto reçoit des fonds du gouvernement fédéral depuis 1991 et participe à la planification et à la mise en œuvre de programmes d'échanges nationaux depuis plus de 40 ans.

Liens connexes

Programme Échanges Canada

Programme Emplois d'été Échanges étudiants du YMCA

Échanges Jeunesse Canada YMCA

