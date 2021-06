GATINEAU, QC, le 21 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone et du 25e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones, il est important de souligner l'histoire, le patrimoine, les cultures et les innombrables contributions inestimables des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous savons que la pandémie de COVID-19 a eu de lourdes répercussions sur les Autochtones. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements historiques et de travailler en collaboration pour que les Autochtones, particulièrement les jeunes, aient le soutien et les occasions nécessaires pour bâtir de longues carrières et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Pour souligner cette journée, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a mis en lumière le financement de plus de 116 millions de dollars alloué par le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). Ces fonds permettront d'offrir aux jeunes, y compris les jeunes Autochtones, le soutien et la formation axée sur les compétences dont ils ont besoin pour partir du bon pied dans leur vie professionnelle.

Partout au pays, 78 organismes financés grâce à la SECJ d'Emploi et Développement social Canada mettront en œuvre 78 projets qui toucheront près de 8 000 jeunes, dont de jeunes Autochtones. Plus de 40 de ces organismes sont dirigés par des Autochtones.

L'un de ces organismes, l'Indigenous Professional Association of Canada, a reçu près de 2 millions de dollars pour mettre en place le projet Pathways to Success, grâce auquel 500 jeunes Autochtones de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario pourront acquérir des compétences qui les aideront à se préparer pour leur future carrière. Les services de renforcement des compétences comprennent le mentorat individuel, l'aide à la préparation de curriculum vitæ, et encadrement en vue d'une entrevue d'embauche.

Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada s'engage à investir, au cours des cinq prochaines années, une somme supplémentaire de 5,7 milliards de dollars afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, à acquérir de nouvelles compétences et à avoir accès à de l'emploi. Cela vient s'ajouter aux 7,4 milliards de dollars déjà investis dans la jeunesse canadienne durant la pandémie. Des milliers de jeunes Canadiens de plus pourront bénéficier des mesures gouvernementales sans précédent qui suivent :

30 600 nouveaux placements professionnels dans le cadre de la SECJ en 2021-2022;

220 000 placements professionnels dans le cadre d'Emplois d'été Canada (EEC) au cours des deux prochaines années;

(EEC) au cours des deux prochaines années; 50 000 stages d'apprentissage intégré au travail prévus dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2021-2022;

au moins 85 000 stages d'apprentissage intégré au travail par l'entremise de Mitacs au cours des cinq prochaines années, à compter de 2021-2022;

28 000 occasions de formation et d'emploi pour de jeunes Canadiens dans le cadre du Programme canadien d'adoption des technologies numériques.

Le gouvernement du Canada consacre les efforts nécessaires à la progression de la réconciliation et au renouveau des relations avec les peuples autochtones, en se basant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. À mesure que le Canada rouvre son économie, les programmes d'EDSC offerts par les partenaires autochtones, comme le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones, joueront un rôle clé pour s'assurer que les communautés autochtones puissent prospérer et revenir plus fort que jamais.

Citations

« Tous les jeunes méritent une chance de réussir et d'avancer dans leur carrière. En prenant des mesures audacieuses et en sortant des sentiers battus, notre gouvernement s'assure que la relance du Canada est inclusive et lance les jeunes Canadiens, particulièrement les jeunes Autochtones, sur la voie du succès. L'Indigenous Professional Association of Canada est un exemple formidable de la collaboration entre les organismes et le gouvernement du Canada dans le but d'instiguer des changements significatifs à long terme dans la vie des jeunes Autochtones. Lorsque les outils et les possibilités de réussite sont à la portée des jeunes Canadiens, non seulement nous les aidons à bâtir une carrière durable et valorisante, mais nous renforçons aussi notre économie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les jeunes Autochtones représentent l'avenir. En investissement dans leur développement, nous faisons la bonne chose pour la croissance économique de notre pays. Donner à la prochaine génération les moyens de réussir est la clé. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse et avec différentes industries, nous espérons que les jeunes Autochtones pourront atteindre leur plein potentiel. »

- Krystal Abotossaway, présidente de l'Indigenous Professional Association of Canada

Les faits en bref

Environ 44 % de la population autochtone sont âgés de 25 ans et moins, comparativement à 28 % de la population non autochtone. En mai 2021, le taux d'emploi chez les jeunes Autochtones hors réserve était de 45,9 %, comparativement à 51,6 % pour les jeunes non-Autochtones.





En avril 2020, le gouvernement du Canada a décidé d'investir 492 millions de dollars sur trois ans, par l'entremise de la SECJ d'Emploi et Développement social Canada , pour 269 projets menés dans l'ensemble du Canada afin d'aider les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi à réussir leur transition vers le marché du travail.





a décidé d'investir 492 millions de dollars sur trois ans, par l'entremise de la SECJ d'Emploi et Développement social , pour 269 projets menés dans l'ensemble du afin d'aider les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi à réussir leur transition vers le marché du travail. Afin de soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation allant jusqu'à 187,7 millions de dollars en avril et en juin 2020 du financement de la SECJ dans le but de créer 9 500 occasions d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, et tout particulièrement ceux pour qui se posent des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par Emploi et Développement social Canada ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 6 200 jeunes âgés de 15 à 30 ans, ce qui dépasse l'objectif initial qui était de 4 700 emplois, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la communauté.





a annoncé une augmentation allant jusqu'à 187,7 millions de dollars en avril et en juin 2020 du financement de la SECJ dans le but de créer 9 500 occasions d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, et tout particulièrement ceux pour qui se posent des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par Emploi et Développement social ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 6 200 jeunes âgés de 15 à 30 ans, ce qui dépasse l'objectif initial qui était de 4 700 emplois, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la communauté. Emplois d'été Canada fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour faire une transition réussie vers le marché du travail. Ce programme aide les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans à obtenir des emplois rémunérés dans le secteur à but non lucratif, les petites entreprises et le secteur public, ce qui favorisera leur développement professionnel et les aidera à améliorer leurs compétences. Il soutient également la prestation de services communautaires essentiels aux Canadiens. Les priorités nationales cette année comprennent les organisations qui offrent des services aux jeunes Autochtones.





fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour faire une transition réussie vers le marché du travail. Ce programme aide les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans à obtenir des emplois rémunérés dans le secteur à but non lucratif, les petites entreprises et le secteur public, ce qui favorisera leur développement professionnel et les aidera à améliorer leurs compétences. Il soutient également la prestation de services communautaires essentiels aux Canadiens. Les priorités nationales cette année comprennent les organisations qui offrent des services aux jeunes Autochtones. Le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones est un programme en milieu de travail fondé sur les distinctions conçus pour aider les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Autochtones en milieu urbain ou non affiliés à améliorer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs professionnels à long terme. Le programme finance un réseau de plus de 110 organismes d'aide aux Autochtones comptant 650 points de services qui visent à offrir aux Autochtones la formation et le soutien nécessaires pour améliorer leurs compétences et leur assurer un emploi.

Produits connexes

Document d'information

Liens connexes

Liens connexes

