WATSON LAKE, YT, le 2 avril 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les municipalités autorisent la construction de logements sur leur territoire. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé quatre nouvelles ententes conclues avec des villes du Yukon dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Les ententes aideront à accélérer la création d'un total combiné de 110 logements au cours des trois prochaines années et à stimuler la construction de plus de 1 000 logements au cours de la prochaine décennie.

Un investissement total de près de 6,7 millions de dollars aidera ces municipalités à éliminer les obstacles à la construction de logements. Plus de 2 millions de dollars seront versés au Village de Watson Lake, plus de 1 million de dollars à la Ville de Dawson, plus de 2,3 millions de dollars au Village de Carmacks, et plus de 1,2 million de dollars au Village de Haines Junction.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création de plus de 100 logements à Watson Lake, Dawson, Carmacks et Haines Junction au cours des trois prochaines années et de plus de 1 000 logements au cours de la prochaine décennie. Nous continuerons de travailler avec les municipalités, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos municipalités sont très conscientes de la crise du logement que traverse actuellement notre pays et elles connaissent les besoins réels de nos collectivités. La mise en œuvre du Fonds pour accélérer la construction de logements est une façon de reconnaître que le statu quo n'est plus suffisant. Grâce à la collaboration et à des initiatives novatrices, les municipalités élimineront les obstacles, encourageront le réaménagement de terrains sous-utilisés et accéléreront la construction. Notre gouvernement est fier de s'associer à ces collectivités pour les aider à croître et à construire plus de logements pour les gens du Yukon. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« Au nom du Village de Watson Lake, nous sommes sincèrement reconnaissants du soutien financier offert par le gouvernement du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Grâce à ces fonds, nous avons l'intention d'accroître la disponibilité des logements et leur abordabilité. Nous voulons que tout le monde à Watson Lake ait un chez-soi sûr et abordable. » - Christopher Irvin, maire de Watson Lake

« La Ville de Dawson est très heureuse de recevoir ce financement du Fonds pour accélérer la construction de logements. Nous pourrons ainsi accroître la disponibilité des logements et des infrastructures connexes. Nous mettrons en place des innovations comme un système de délivrance de permis électroniques et renforcerons l'utilisation d'outils de cartographie fondée sur un système d'information géographique. Grâce à ces mesures, les demandeurs et le personnel municipal bénéficieront d'un processus d'aménagement rapide et efficace. Cet investissement nous permettra également de nous assurer que les règlements d'aménagement de la ville sont passés en revue. L'objectif est d'arriver à la bonne combinaison de logements dans la collectivité, y compris des logements abordables. Notre municipalité améliorera aussi sa durabilité économique, sociale et environnementale. » - William Kendrick, maire de Dawson

« Ce financement représente un investissement important dans l'avenir de notre collectivité. Grâce au soutien de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous sommes outillés pour relever les défis en matière de logement et renforcer le dynamisme et l'inclusivité de Carmacks. » - Lee Bodie, maire de Carmacks

« Le Village de Haines Junction est heureux d'annoncer son partenariat dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ce programme vise à accroître de façon importante l'offre de logements abordables dans les collectivités comme la nôtre. L'investissement nous aidera à éliminer les obstacles à la construction de logements sur notre territoire. Grâce à cette initiative, le Village de Haines Junction recevra un financement ciblé. Nous serons donc en mesure de simplifier les processus et de créer des solutions novatrices qui favorisent l'aménagement d'habitations abordables. » - Bruce Tomlin, maire de Haines Junction

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Christopher Irvin, maire de Watson Lake.

, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Christopher Irvin, maire de Watson Lake. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Document d'information

Watson Lake recevra 2 060 000 $ pour mettre en œuvre son plan d'action, qui prévoit cinq initiatives locales. Ces dernières devraient encourager la création de 42 logements supplémentaires autorisés au cours des trois prochaines années et aider à stimuler la construction de 105 logements au cours de la prochaine décennie. Les initiatives prévues comprennent le lancement d'un programme de subvention pour la construction intercalaire ainsi que d'un programme incitatif pour convertir des espaces non résidentiels en logements. Elles visent aussi la modification des règlements de zonage pour éliminer les obstacles à la création de logements du chaînon manquant et la création d'un plan d'action pour éliminer les obstacles communautaires au financement résidentiel. En outre, on veut élaborer une politique sur les partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin de maintenir les services municipaux.

Dawson recevra 1 037 892 $ pour mettre en œuvre son plan d'action, qui prévoit six initiatives locales. Ces dernières devraient encourager la création de 18 logements supplémentaires autorisés au cours des trois prochaines années et aider à stimuler la construction de 370 logements au cours de la prochaine décennie. Les initiatives prévues visent notamment à accroître l'efficacité au moyen d'un système de délivrance de permis électroniques et à renforcer l'utilisation des données grâce à la mise en œuvre d'outils fondés sur un système d'information géographique. Elles comprennent aussi la revue des règlements sur le patrimoine et le zonage pour faciliter la construction de logements et l'augmentation de la densité. De plus, on cherche à créer des politiques sur les immeubles de logements collectifs et la vente de propriétés municipales.

Carmacks recevra 2 367 074 $ pour mettre en œuvre son plan d'action, qui prévoit six initiatives locales. Ces dernières devraient encourager la création de 30 logements supplémentaires autorisés au cours des trois prochaines années et aider à stimuler la construction de 471 logements au cours de la prochaine décennie. Les initiatives prévues comprennent un nouveau programme incitatif pour l'aménagement de logements abordables, la mise en œuvre d'un système de délivrance de permis électroniques et la modification des règlements de zonage. Elles visent aussi la création de politiques qui favorisent l'aménagement de logements à forte densité, l'utilisation productive des terrains et les nouveaux types de logements, comme les logements préfabriqués et modulaires.

Haines Junction recevra 1 234 637 $ pour mettre en œuvre son plan d'action, qui prévoit cinq initiatives locales. Ces dernières devraient encourager la création de 20 logements supplémentaires autorisés au cours des trois prochaines années et aider à stimuler la construction de 90 logements au cours de la prochaine décennie. Les initiatives prévues comprennent des changements de zonage visant à éliminer les obstacles à la création de logements du chaînon manquant et à favoriser les logements à forte densité. En outre, on prévoit d'améliorer les processus d'approbation et d'octroi de permis de construire et lancer un nouveau programme de subvention pour la construction de logements pour les jeunes. On vise aussi à revoir les services récréatifs et communautaires, ainsi qu'à promouvoir les aménagements à usage mixte permettant d'accroître l'offre de logements.

