WINNIPEG, MB, Le 3 juillet 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, ainsi qu'à Maureen Brown, cheffe de la Nation crie Opaskwayak, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 4 juillet



Heure : 10 h 45 (heure du Centre)



Lieu : Gymnase David F. Anderson Centre Duckworth, Université de Winnipeg 400, rue Spence

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renee Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]