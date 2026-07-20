/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les évaluations environnementales/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
20 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le ministre fédéral de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, M. Joël Lightbound, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant les évaluations environnementales.
Date : Le lundi 20 juillet 2026
Heure de la conférence de presse : 11 h
Lieu : Montréal
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 20 juillet, à 10 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
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SOURCES :
Simon Savignac
Directeur des communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. :438 341-2255
Méganne Joyal
Conseillère en communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. : 367 977-5606
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INFORMATION :
Relations médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
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