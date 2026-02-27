AgroPerformance : Québec double le montant de l'enveloppe initiale

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Devant l'engouement pour AgroPerformance et le nombre de demandes reçues, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, annonce que le budget disponible pour cette initiative ministérielle, qui vise à soutenir la transition climatique et technologique des entreprises agricoles par l'acquisition d'équipement technologique, a été doublé.

Rappelons que l'enveloppe initiale de 24 millions de dollars avait déjà été bonifiée pour atteindre 30 millions au moment de l'ouverture générale en janvier dernier. Suivant l'ajout de 20 millions de dollars additionnels, la nouvelle enveloppe globale de 50 millions de dollars permettra de traiter plus de 1 700 demandes d'aide financière parmi celles qui avaient déjà été reçues avant la fermeture de la période de dépôt de projets, le 12 janvier.

Dans un souci d'équité, les dossiers sont traités selon leur ordre de réception par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), jusqu'à épuisement des fonds. Jusqu'à maintenant, plus de 900 clients ont déjà reçu une confirmation du MAPAQ, ce qui représente des aides financières totalisant 29 millions de dollars. L'ensemble des demandeurs auront reçu une décision du MAPAQ d'ici le 31 mars.

« AgroPerformance a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'elle répondait à un besoin réel. J'ai entendu l'insatisfaction et j'ai souhaité qu'on puisse traiter plus de demandes. Je suis vraiment heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'on va plus que doubler le budget initial. C'est 50 millions de dollars pour soutenir les investissements dans vos fermes. C'est comme ça qu'on va s'assurer d'augmenter notre compétitivité, en faveur de notre autonomie alimentaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Aucun nouvel appel à projets n'est prévu au cours de l'année 2026-2027.





L'enveloppe de 50 millions de dollars est constituée de 41 millions provenant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de 9 millions du Fonds d'électrification et de changements climatiques du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.





L'ensemble des demandeurs auront reçu une décision du MAPAQ d'ici le 31 mars.

