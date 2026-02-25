Mise en garde à la population - Mode et durée de conservation inadéquats pour la consommation sécuritaire de saumon fumé à l'érable de la marque Fumoir Musquaro préparé et vendu par l'entreprise Hébergement Copaco Natashkuanniss

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Hébergement Copaco Natashkuanniss, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau s'il a été acheté à l'état réfrigéré.

Dénomination du produit Format Lot visé « SAUMON FUMÉ À L'ÉRABLE » Variable Unités vendues jusqu'au 24 février 2026

Saumon fumé à l'érable (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement Tabagie Gamache, situé au 392, avenue Gamache, à Sept-Îles. Il était emballé dans une pellicule de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer s'il a été acheté à l'état réfrigéré. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des exigences doivent être respectées quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5653

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation