Mise en garde à la population - Absence de la mention « Garder réfrigéré » et présence non déclarée de sulfites et de lait sur l'étiquette de diverses sauces préparées et vendues par l'entreprise Industria pizzeria + Bar-carrefour Laval inc.

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Industria pizzeria + Bar-carrefour Laval inc., située au 3035, boulevard Le Carrefour, à Laval, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau plus bas s'ils n'ont pas été conservés au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat ou en cas d'allergie aux sulfites ou au lait. En effet, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette. En outre, l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.

Sauce tomate (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Sauce rosée (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « SAUCE ROSÉE » Sulfites Lait Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » ni la mention de la présence de sulfites et de lait « SAUCE TOMATES » Sulfites Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » ni la mention de la présence de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique et vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites ou au lait et celles qui n'auraient pas conservé les produits au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas les consommer. Elles doivent les retourner à l'établissement où elles les ont achetés ou les jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie ou de réaction allergique en lien avec la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5657

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation