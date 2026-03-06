Agriculture et tarification du carbone - Québec octroie 30 millions de dollars pour soutenir la compétitivité des entreprises agricoles

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, ont annoncé la mise en œuvre d'une mesure importante pour renforcer la compétitivité des entreprises québécoises spécialisées dans les grandes cultures et ainsi réduire les coûts d'exploitation liés au carburant.

Rappelons qu'au printemps 2025, le gouvernement fédéral a abandonné sa taxe sur le carbone.

Le secteur agricole bénéficie déjà de programmes financés par la tarification du carbone en vue de réduire sa vulnérabilité aux impacts des changements climatiques et de réduire son utilisation de produits pétroliers. Néanmoins, dans le contexte actuel, le gouvernement souhaite soutenir davantage les entreprises agricoles québécoises qui ont peu de solutions de rechange pour réduire leur consommation de carburants, notamment en lien avec l'utilisation de la machinerie.

Une aide directe pour soutenir la compétitivité du secteur agricole

Ainsi, une aide financière temporaire de 30 millions de dollars pour soutenir la compétitivité des entreprises agricoles a été annoncée lors du point sur la situation économique et financière du Québec du 25 novembre 2025. Le ministre Martel en a dévoilé les détails : cette initiative ministérielle vise quelque 7 100 entreprises qui produisent des céréales, des grains et des oléagineux sur une superficie totale de plus d'un million d'hectares.

Les producteurs n'ont aucun formulaire à remplir pour bénéficier d'une aide financière et aucune contrepartie n'est demandée. La Financière agricole du Québec (FADQ) procèdera au versement de l'aide financière, qui pourrait atteindre près de 30 $ par hectare cultivé, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par entreprise. Le premier versement, à la hauteur de 20 millions de dollars, soit 19,70 $ par hectare, sera effectué le 30 mars 2026. Le solde de 10 millions de dollars sera versé au début de l'année 2027.

« Le monde change, et les effets des bouleversements se font sentir dans tous les secteurs économiques. Dans ce contexte, cette aide financière est une action concrète et directe. Le secteur agricole est en concurrence avec des entreprises qui n'ont pas à assumer de coût pour leurs émissions de gaz à effet de serre. L'annonce d'aujourd'hui montre la volonté de notre gouvernement de donner un peu d'air à ceux qui se lèvent le matin pour nous nourrir. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les entreprises agricoles sont en première ligne face aux changements climatiques puisque leurs activités dépendent directement des conditions météorologiques. En attendant que les filières agricoles puissent mener à bien leur transition énergétique, il était important de poser un geste immédiat et bien ciblé pour soutenir leur compétitivité. Cette aide s'ajoute aux programmes existants et vient soutenir concrètement le secteur là où le besoin se fait le plus sentir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« La compétitivité des entreprises est essentielle à la pérennité du secteur. La Financière agricole est fière de collaborer au déploiement de cette aide, de manière simple et efficace. Nous demeurons pleinement engagés pour une agriculture durable et tournée vers l'avenir. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Dans notre région, l'agriculture occupe une place centrale dans notre économie et dans la vitalité de nos communautés. Les agricultrices et les agriculteurs contribuent chaque jour à la richesse de notre territoire et à l'approvisionnement alimentaire du Québec. Cette aide vient reconnaître leur travail essentiel et leur permettre de continuer à développer des entreprises solides, en faveur de notre région et de notre sécurité alimentaire. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

Faits saillants

Pour être admissibles, les entreprises doivent participer à un ou plusieurs programmes AGRI de la FADQ et produire des céréales, du maïs-grain ou des oléagineux sur une superficie d'au moins 25 hectares.

L'admissibilité des entreprises sera déterminée selon les données déclarées à la FADQ. Elles recevront une aide financière établie selon un montant forfaitaire à l'hectare cultivé.

Entre 2013 et 2025, ce sont près de 400 millions de dollars provenant des revenus du marché du carbone qui ont été retournés au secteur agricole par l'entremise de programmes d'aide financière tels qu'ÉcoPerformance, Écocamionnage, Bioénergies et Technoclimat. À titre d'exemple, les revenus de la bourse du carbone ont permis de financer en partie l'Initiative ministérielle AgroPerformance, dotée d'une enveloppe de 50 millions de dollars.

Le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures structurantes totalisant 187 millions de dollars dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030 afin d'accompagner le secteur agricole dans sa transition.

À cela s'ajoutent les sommes annoncées lors du point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2025 : des économies estimées à plus de 130 millions de dollars pour le secteur agricole grâce à un congé de cotisation au Fonds des services de santé pour les années 2026 et 2027; l'aide complémentaire de 30 millions de dollars annoncée aujourd'hui pour les entreprises qui produisent des céréales, des grains et des oléagineux.

Avant 2018, en moyenne, moins de 20 millions de dollars par année provenant des revenus du marché du carbone étaient retournés dans les poches de nos agriculteurs. Les interventions auprès du secteur se sont depuis intensifiées, de sorte qu'au cours de la période de 2025 à 2030, plus de 70 millions de dollars par année seront destinés à rendre les exploitations agricoles plus productives et plus résilientes face aux changements climatiques.

