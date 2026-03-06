/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Aide directe aux entreprises de grandes cultures/

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant une compensation liée au marché du carbone pour les agriculteurs. Le ministre sera accompagné de M. Jean-Bernard Emond, député de Richelieu. L'activité se déroulera dans une ferme de la région.

Dans le contexte économique actuel, cette nouvelle est importante. Le gouvernement croit essentiel de soutenir concrètement nos producteurs afin qu'ils puissent continuer à développer leurs entreprises, et ainsi soutenir l'économie de nos régions.

Date : Le 6 mars 2026 Heure : 13 h Lieu : Saint-Robert

Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]