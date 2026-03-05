5e période d'inscription à la Rétribution agroenvironnementale - Les gouvernements du Québec et du Canada investissent pour favoriser l'engagement des producteurs à adopter des pratiques plus durables

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, monsieur Donald Martel, et le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, invitent les productrices et producteurs agricoles qui souhaitent obtenir un soutien dans l'adoption de pratiques agricoles plus durables à participer à la cinquième période d'inscription de la Rétribution agroenvironnementale, une initiative du gouvernement du Québec.

Cette initiative vise à reconnaître et à encourager les efforts des entreprises agricoles qui mettent en place des bonnes pratiques agroenvironnementales au bénéfice de l'environnement et de la santé des sols. Elle offre une aide financière directe aux producteurs, laquelle peut atteindre jusqu'à 50 000 $ par entreprise pour les deux prochaines saisons de culture.

Ce lancement est rendu possible grâce à une nouvelle enveloppe budgétaire de 17,65 millions de dollars, ce qui permettra à plus de 650 entreprises agricoles admissibles de participer. Ces sommes contribuent à accélérer l'adoption de pratiques agroenvironnementales plus ambitieuses, notamment la diversification des cultures, la protection des sols hors saison, la réduction de l'usage des herbicides, l'amélioration de la gestion des matières fertilisantes ainsi que l'implantation d'aménagements favorisant la biodiversité.

Par le biais de la Rétribution, dont une portion du financement provient du Partenariat canadien pour une agriculture durable, les gouvernements du Québec et du Canada souhaitent encourager les producteurs à aller plus loin. La nouvelle période d'inscription se déroulera du 10 au 31 mars prochains.

Un bilan qui reflète le progrès

En 2025, l'aide offerte aux entreprises a permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'environ 85 000 tonnes d'équivalent en CO 2 , que ce soit par la réduction à la source ou par le captage de carbone, et d'éviter l'utilisation d'environ 100 000 kilogrammes d'ingrédients actifs d'herbicides.

Mesure phare du Plan d'agriculture durable 2020-2030 (PAD), la Rétribution connaît un vif succès depuis son lancement en 2022 : plus de 3 300 entreprises agricoles se sont engagées, sur une période de deux jusqu'à cinq ans, à appliquer des pratiques admissibles qui contribueront à l'atteinte de cibles du PAD. Cela représente plus de 20 % des clientèles prioritairement visées et plus de 40 % des superficies de cultures annuelles au Québec.

Citations

« Adopter de nouvelles pratiques culturales contribue certainement à la santé des sols, mais apporte aussi des coûts et des risques. L'aide financière vient reconnaitre ces efforts en offrant un partage du risque pour les mobiliser. Le bilan des dernières années confirme l'engagement des productrices et producteurs vers une agriculture plus verte. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En adoptant des pratiques plus durables, le milieu agricole québécois contribue à la lutte contre les changements climatiques, à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols et à la préservation de la biodiversité, tout en nourrissant les Québécois de produits frais et de qualité. Je remercie les producteurs qui innovent déjà dans leurs façons de faire et j'invite les autres à leur emboîter le pas lors de la prochaine période d'inscription à la Rétribution agroenvironnementale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Avec cette nouvelle période d'inscription, nous poursuivons notre engagement à soutenir les producteurs qui choisissent d'adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Cette initiative fournit aux entreprises agricoles des outils concrets pour améliorer la santé des sols, protéger la biodiversité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous renforçons la durabilité de notre secteur agricole tout en assurant sa prospérité pour les générations à venir. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Financière agricole appuie les productrices et les producteurs engagés pour une agriculture durable. L'organisation est fière de constater les progrès accomplis en matière de pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles et elle les encourage à poursuivre dans cette voie, en faveur de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

L'inscription se fera à partir du dossier en ligne de La Financière agricole du Québec.

La rétribution totale versée pourra atteindre jusqu'à 50 000 $ par entreprise pour deux saisons de culture.

À terme, le total de l'aide directe aux entreprises dans le cadre de cette mesure phare du PAD atteindra 138,8 millions de dollars. En 2025, l'aide offerte aux entreprises a permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'environ 85 000 tonnes d'équivalent en CO 2, que ce soit par la réduction à la source ou par le captage de carbone, et d'éviter l'utilisation d'environ 100 000 kilogrammes d'ingrédients actifs d'herbicides.

que ce soit par la réduction à la source ou par le captage de carbone, et d'éviter l'utilisation d'environ 100 000 kilogrammes d'ingrédients actifs d'herbicides. Le bilan 2025 de la Rétribution agroenvironnementale permet de constater les progrès accomplis en matière de pratiques durables : Selon les résultats préliminaires des déclarations soumises par plus de 2 400 entreprises participantes, 95 % d'entre elles ont déclaré des pratiques appliquées sur des superficies totalisant plus de 340 000 hectares. Les pratiques de diversification des cultures ont été appliquées par 10 % des entreprises participantes, sur des superficies de plus de 5 000 hectares. Les pratiques de protection des sols hors saison sont celles ayant été les plus appliquées, soit par 82 % des entreprises participantes, sur des superficies de plus de 202 000 hectares. Les pratiques de réduction de l'usage des herbicides ont été appliquées par 39 % des entreprises participantes, sur des superficies totalisant plus de 94 000 hectares. La pratique d'utilisation de semences non traitées aux insecticides a été appliquée par 27 % des entreprises admissibles, sur des superficies de plus de 24 000 hectares. La pratique de réduction de l'usage d'engrais minéraux azotés a été appliquée par 7 % des entreprises admissibles, sur des superficies de plus de 14 000 hectares. Des aménagements favorables à la biodiversité ont été réalisés par 47 % des entreprises participantes, sur des superficies de plus de 1 700 hectares.

Les pratiques admissibles à la Rétribution agroenvironnementale sont les suivantes : Diversification des cultures; Protection des sols hors saison; Réduction de l'usage des herbicides; Gestion améliorée des matières fertilisantes; Implantation d'aménagements favorables à la biodiversité.

L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour une agriculture durable représente un financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec totalisant 366,6 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028. Ce financement provient à 60 % du gouvernement fédéral, soit 220 millions de dollars, et à 40 % du gouvernement du Québec, soit 146,6 millions de dollars. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

