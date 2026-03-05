Avis de ne pas consommer différentes viandes hachées vendues par l'entreprise Intermarché Palumbo Pierrefonds

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Intermarché Palumbo Pierrefonds, située au 4957, boulevard Saint-Jean, à Pierrefonds, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces aliments sont susceptibles de contenir la bactérie E. coli productrice de shigatoxines.

5663 Bœuf haché extra maigre frais (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) 5663 Veau de lait haché maigre (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « VEAU DE LAIT HACHE MAIGRE » Poids variable Unités portant la date d'emballage suivante :

2026 FE 24 « BŒUF HACHE EXTRA MAIGRE FRAIS » BŒUF HACHÉ MAIGRE BŒUF HACHÉ PORC HACHÉ

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente le 24 février 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette en polystyrène recouverte d'une pellicule de plastique. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli productrice de shigatoxines ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais leur consommation peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5663

