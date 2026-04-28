Mise à jour économique : un Canada fort, mais pas à n'importe quel prix

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La CSN salue la volonté du gouvernement Carney de consolider l'économie canadienne par l'entremise d'un fonds souverain dédié à soutenir l'investissement dans les secteurs névralgiques du pays. La centrale syndicale affirme toutefois que les projets ciblés devront recevoir l'aval des communautés concernées.

« Soutenir le développement économique et la création d'emplois de qualité, oui, mais pas à n'importe quel prix, affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Malgré la nécessité de nous libérer de l'emprise américaine, les projets qui seront soutenus devront s'inscrire dans une perspective de transition juste et de lutte aux changements climatiques. »

En raison des perturbations actuelles qui pèsent sur le marché de l'emploi, la CSN accueille favorablement les subventions à la formation d'apprentissage annoncées aujourd'hui. Il faudra toutefois qu'Ottawa travaille en étroite collaboration avec les instances québécoises compétentes en la matière.

En matière d'assurance-emploi, la CSN se réjouit de la prolongation des mesures venant en aide aux travailleuses et aux travailleurs saisonniers. « C'est un pas dans la bonne direction, mais ça demeure insuffisant pour régler une fois pour toutes le problème du trou noir qui touche un trop grand nombre de travailleuses et de travailleurs saisonniers », déplore Caroline Senneville.

Enfin, la CSN attend impatiemment l'élargissement du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique, une revendication depuis longtemps portée par la centrale et ses syndicats du secteur de l'information.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]