257 personnes ont péri au travail en 2025

Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs décédés ou blessés au travail

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) souligne aujourd'hui la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs décédés ou blessés au travail et déplore qu'en 2025, 257 travailleuses et travailleurs ont perdu la vie en la gagnant. « 257, c'est plus élevé que la moyenne des 10 dernières années. C'est aussi 11 décès de plus qu'en 2024. Nous devons poursuivre nos efforts pour changer cette triste réalité », déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Celle-ci dénonce par le fait même les diverses tentatives du gouvernement de la CAQ visant à miner les mécanismes en santé et sécurité du travail (SST). En effet, tout juste après l'entrée en vigueur des pleins mécanismes de participation en SST dans l'ensemble des milieux de travail l'automne dernier, le gouvernement a changé les règles du jeu en adoptant la Loi 28, Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail. Cette loi ampute les mécanismes en SST de fonctions vitales et prévoit également qu'ils ne seront que partiellement mis en place dans le réseau public de la santé, des services sociaux et de l'éducation. « Qui est l'employeur dans le réseau public ? Le gouvernement. Et il décide de jouer avec la santé et la sécurité au travail de ses salarié-es. C'est aberrant. D'ailleurs, nous contestons certains articles de cette loi devant les tribunaux », continue Madame Senneville.

Poussant encore plus loin ses attaques envers les mécanismes de SST, le gouvernement a déposé, il y a un mois, le projet de loi 27, qui veut imposer des reculs dans le secteur de la construction. « La construction, c'est le secteur le plus dangereux au Québec ! 77 % des accidents de travail ayant causé la mort en 2025 ont eu lieu sur un chantier de construction. Malgré ça, le gouvernement veut absolument affaiblir les protections dans ce secteur et diminuer grandement la présence des représentantes et représentants en santé et sécurité du travail sur les chantiers », s'insurge la présidente.

Les syndicats tentent toujours de faire plus et de faire mieux en SST dans tous les milieux. « Mais quand c'est le gouvernement lui-même qui nous met des bâtons dans les roues, on se dit que la vie des travailleuses et des travailleurs ne pèse pas fort dans la balance pour lui. Et ça, c'est franchement scandaleux », conclut-elle.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Eve-Marie Lacasse, 514-809-7940, [email protected]