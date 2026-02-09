Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 février 2026

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante concernant une infrastructure d'enseignement supérieur

Heure : 13 h 00

Lieu : Montréal

Notez qu'une mêlée de presse aura lieu sur place, après l'annonce.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron, ainsi que par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]