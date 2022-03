MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) cherche à combler un grand nombre de postes bilingues en télétravail pour une période possible de deux ans dans nos centres d'appels. Cette initiative est une première à l'ARC, permettant aux gens vivant hors des grands centres du Québec, soit à plus de 80 km d'un bureau de l'ARC, d'obtenir un poste entièrement en télétravail.

Ce processus s'adresse donc notamment aux résidents des Laurentides, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que certaines portions des Cantons-de-l'Est et du Centre-du-Québec. Les candidats intéressés ont jusqu'au 2 mai 2022 pour poser leur candidature.

Pour connaitre tous les détails, consultez l'avis de possibilité d'emploi sur le site Canada.ca/arc-carrieres. Une session d'information bilingue pour les candidats intéressés sera offerte en ligne par MS Teams le 24 mars 2022 à 11 h 30. Il sera également possible de visionner l'enregistrement de celle-ci par la suite.

Faits saillants

L'ARC recherche des candidats bilingues dans le domaine du service à la clientèle;

Salaire débutant à 53 000$ et 58 000$, selon le type de poste et le niveau;

58 000$, selon le type de poste et le niveau; Contrats pour une période possible de deux ans.

Le matériel et la formation nécessaires seront fournis ;

; Les candidats retenus devront avoir réussi avec succès une vérification des antécédents et être pleinement vaccinés contre la COVID-19.

L'ARC est un employeur important au Québec, où le nombre d'employés augmente également annuellement pendant la période des impôts. Elle offre des avantages recherchés et excelle notamment dans les domaines de l'engagement et du rendement, de la formation et du développement des compétences, de la diversité et l'inclusion et plus encore. Depuis cinq années consécutives, elle figure dans la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada.

