TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ -Steven Leong, directeur, chef des Produits iShares Canada, BlackRock, et l'équipe de RBC iShares se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés et souligner le lancement de ses nouveaux FNB, iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (TSX : XUSC et XUSC.U) et iShares S&P 500 3% Capped Index ETF - CAD Hedged (TSX : XSPC), qui seront gérés par BlackRock Canada.

Ces FNB novateurs visent à offrir davantage de choix aux investisseurs et aux conseillers canadiens ainsi que plus d'options pour favoriser la diversification des portefeuilles de placement. Ils répondent aux inquiétudes croissantes que soulève le risque engendré par la concentration de sociétés à mégacapitalisation dans le S&P 500 en imposant un plafond de 3 % à la pondération des titres qui composent l'indice.

Les FNB RBC iShares, qui comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, sont le fruit d'une alliance stratégique formée en 2019. Fournissant la plus vaste gamme de FNB aux Canadiens, RBC iShares met à profit l'expertise en investissement combinée du plus important gestionnaire d'actifs au Canada et du plus grand fournisseur de FNB au monde, afin d'aider les conseillers à construire des portefeuilles efficaces qui répondent aux besoins de leurs clients.

