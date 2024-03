QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de 3,944 millions de dollars pour soutenir la réalisation de deux projets qui favoriseront l'adoption de pratiques agroenvironnementales par les productrices et les producteurs de bovins et d'ovins québécois.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce en marge de l'assemblée générale annuelle des Producteurs de bovins du Québec (PBQ).

Le premier projet consiste à concevoir des outils de recherche pour le développement de modèles de production bovine écoresponsable. À cet égard, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation finance notamment l'acquisition d'un détecteur de méthane au pâturage dans le but d'augmenter la capacité de recherche et de développement. Les travaux seront menés par l'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et bénéficieront d'une enveloppe budgétaire de 444 000 $.

Le second projet, Vers des productions bovines et ovines prospères et vertes, est piloté par le Centre de développement du porc du Québec et par de nombreux partenaires, dont font partie les PBQ. Il vise à renforcer l'offre d'accompagnement des producteurs de bovins de boucherie et d'ovins afin qu'ils diminuent l'empreinte carbone liée à leurs pratiques d'élevage. Une somme de 3,5 millions de dollars, qui s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, est accordée pour la réalisation de ces travaux.

« Je me réjouis de ces deux projets qui permettront aux entreprises du secteur de s'adapter aux changements climatiques et d'améliorer leur bilan environnemental. Cet accompagnement vient reconnaître l'engagement des filières qui sont mobilisées pour répondre aux attentes des consommateurs, au bénéfice d'une agriculture durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je félicite les productrices et les producteurs pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques. Le secteur agroalimentaire est essentiel pour l'économie du Québec et j'ai le plaisir de constater qu'il est continuellement à la recherche de solutions pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Ce chantier commande l'engagement de tous les intervenants concernés et je suis fier que notre gouvernement y contribue, notamment par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

L'aide financière accordée au projet Vers des productions bovines et ovines prospères et vertes s'inscrit dans le cadre de l'action 1.8.3.1 du Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à développer, à opérationnaliser et à élargir les pratiques et les technologies qui réduisent les émissions de méthane des élevages. Le projet devrait permettre une réduction des gaz à effet de serre de 20 277 tonnes d'équivalent CO 2 par an à l'horizon 2030.

s'inscrit dans le cadre de l'action 1.8.3.1 du Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à développer, à opérationnaliser et à élargir les pratiques et les technologies qui réduisent les émissions de méthane des élevages. Le projet devrait permettre une réduction des gaz à effet de serre de 20 277 tonnes d'équivalent CO par an à l'horizon 2030. Ce projet contribuera à l'atteinte de la cible de réduction des émissions de méthane en provenance des élevages de 6 % d'ici 2030 (par rapport à 2017), laquelle est prévue au Plan pour une économie verte 2030.

