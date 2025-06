QUÉBEC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'entrée en vigueur d'une nouvelle mesure de prévention pour freiner la propagation de la rage du raton laveur.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 17 août 2025, il est interdit de transporter certains animaux, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées autour des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés. Près d'une centaine de municipalités des régions de l'Estrie et de la Montérégie sont concernées. L'interdiction, décrétée par arrêté ministériel, s'applique aux espèces suivantes : les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris, les renards roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides. Conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, quiconque contrevient à l'interdiction de transporter certains animaux commet une infraction et est passible d'une amende.

Déplacer un animal importun, blessé ou en apparence orphelin peut contribuer à propager la rage vers des secteurs actuellement exempts de cas. Un animal en apparence sain peut être porteur du virus et développer des signes de la maladie plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été infecté. Les citoyens doivent donc recourir aux mesures préventives et dissuasives en cas de conflits avec ces espèces.

Appel à la collaboration de la population des régions de l'Estrie et de la Montérégie

En raison de la détection récente de cas de rage au Québec, le Ministère demande à la population des régions de l'Estrie et de la Montérégie de participer activement à la surveillance rehaussée. Cet appel à la collaboration s'adresse en particulier à la population des communautés où des cas de rage ont été découverts ou des personnes qui vivent à proximité. La population concernée est donc invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Voici les consignes à respecter pour limiter les risques de transmission de la maladie à l'humain :

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon de 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat.

N'approchez jamais un animal inconnu, même s'il a l'air inoffensif et qu'il est en apparence sain, car il pourrait vous mordre et vous transmettre la rage.

Ne touchez jamais la carcasse d'un animal sauvage à mains nues.

Prenez des mesures pour ne pas attirer d'animaux sauvages sur votre propriété (par exemple, rangez vos poubelles extérieures hors de la portée des animaux et évitez de nourrir les animaux domestiques à l'extérieur).

Si vous êtes propriétaire d'un animal domestique, consultez un vétérinaire pour :

le faire vacciner contre la rage et maintenir sa vaccination à jour;

déterminer s'il est pertinent de faire vacciner, le cas échéant, vos autres animaux qui vont à l'extérieur (par exemple, les animaux d'élevage);

déterminer le risque de transmission de la rage si votre animal a été en contact avec un animal sauvage ou s'il présente lui-même des signes suspects de rage.

Quoi faire pour éviter d'attirer les animaux sauvages sur votre propriété

Utilisez des poubelles de métal ou de plastique solides et pourvues d'un couvercle bien étanche maintenu fermé au moyen d'un loquet ou d'un élastique;

Bloquez les ouvertures des bâtiments et des entretoits, ainsi que les accès au dessous des cabanons et des perrons;

Évitez de laisser de la nourriture pour les chiens et les chats à l'extérieur;

Évitez d'installer des mangeoires pour les oiseaux sauvages ou utilisez des mangeoires à l'épreuve des ratons laveurs;

Clôturez adéquatement les poulaillers et les potagers.

Faits saillants :

Depuis décembre 2024 et en date du 12 juin 2025, 32 cas de rage du raton laveur ont été détectés au Québec.

en date du 12 juin 2025, 32 cas de rage du raton laveur ont été détectés au Québec. La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain. Outre la rage du raton laveur, d'autres variants de la maladie circulent au Québec, notamment chez les chauves-souris et, dans le Nord-du-Québec, chez les renards.

En 2006, à la suite de la détection du premier cas de la maladie sur le territoire, le Québec s'est doté d'un Plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. Ces recommandations sont entérinées par un comité interministériel composé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Depuis de nombreuses années, le Québec collabore avec les États américains voisins et les provinces voisines afin d'éliminer la rage du raton laveur dans le nord-est de l'Amérique du Nord.

