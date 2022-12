MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de Grâce (CDN-NDG) procède à des changements significatifs de ses règlements en matière d'urbanisme. Les membres du conseil d'arrondissement ont d'ailleurs adopté à l'unanimité le projet de règlement lundi soir, lors de sa séance ordinaire. La prochaine étape de cette modernisation réglementaire consiste à tenir une consultation publique qui est prévue le 26 janvier 2023.

« Non seulement la nouvelle réglementation répondra mieux à la réalité de notre territoire, mais elle sera adaptée aux attentes de la population et aux nouveaux types d'aménagements durables recherchés. Nous sommes fiers de la vision adoptée dans ce chantier réglementaire développé en cohérence avec le Plan stratégique de CDN-NDG , le Plan climat Montréal et le Plan stratégique Montréal 2030 », déclare la mairesse de CDN-NDG.

Les effets positifs de cette première étape de changements seront notables. Que ce soit par la protection de la qualité des milieux de vie, par l'augmentation du verdissement, par la conservation des arbres existants, par la réduction des îlots de chaleur, ou encore par l'accélération et la simplification de l'octroi des permis et des certificats, ces modifications apporteront de nombreux bénéfices pour la population qui souhaite modifier leur environnement de vie immédiat.

Le projet de règlement vise essentiellement les plans d'implantation et d'intégration architecturale, connu comme étant l'outil de « PIIA ». Cet outil, qui touche l'ensemble du territoire de CDN-NDG, assurera, entre autres, que les dimensions des nouvelles constructions soient bien intégrées à l'environnement à proximité, que l'impact sur le voisinage soit de faible importance, et que l'on conserve ou ajoute des espaces verts de qualité.

En raison des prochaines étapes, toute personne qui désire entreprendre un projet de construction ou d'agrandissement, est invitée à s'informer auprès de notre équipe d'urbanisme au : [email protected] ou à consulter la page dédiée au montreal.ca/cdn-ndg .

