WINDSOR, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le 4 mars 2023, un semi-remorque entrant au Canada par le passage frontalier du pont Ambassador a été soumis à un examen secondaire par les agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Au cours d'une inspection approfondie de la remorque, les agents ont découvert de la méthamphétamine présumée pesant environ 300 kilogrammes. Le conducteur a été arrêté, remis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et relâché par la suite.

De la méthamphétamine saisie au point d’entrée du pont Ambassador le 4 mars 2023 (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada) De la méthamphétamine saisie au point d’entrée du pont Ambassador le 4 mars 2023 (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'Unité d'intégrité frontalière (UIF) de la GRC à Windsor, avec l'aide de la Division des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi de l'ASFC à Windsor, a entamé une enquête approfondie pour déterminer l'origine de la méthamphétamine et les responsables. L'UIF de la GRC à Windsor a identifié Marvin Watson (31 ans) de Toronto, comme l'organisateur présumé de la cargaison initiale. Sa partenaire, Maria Kiguru (33 ans), de Toronto, est également soupçonnée d'avoir participé à l'activité criminelle.

Depuis l'incident, les enquêteurs ont rassemblé des preuves qui les ont amenés à penser que Watson et Kiguru étaient responsables de bien plus qu'un simple trafic de méthamphétamine. Au cours de l'enquête, la police a vu Watson arriver à son domicile à bord d'une fourgonnette. La police a arrêté le véhicule et a trouvé 120 kilogrammes de cocaïne dans la fourgonnette.

Des mandats de perquisition ont été exécutés par la GRC avec l'aide de l'ASFC au domicile de M. Watson et de Mme Kiguru à Toronto. La perquisition a permis aux agents de trouver et de saisir d'autres drogues, dont 100 kilogrammes de méthamphétamine, 1 kilogramme d'opium, 2 kilogrammes de MDMA et plusieurs kilogrammes de marijuana. Les agents ont également trouvé des preuves de possession de produits du crime et de blanchiment d'argent.

M. Watson et Mme Kiguru ont tous deux été arrêtés. M. Watson est toujours en détention et Mme Kiguru attend sa prochaine date de comparution. Les chefs d'accusation retenus contre chacun d'eux sont les suivants :

Maria Kiguru

Importation de méthamphétamine, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue d'importation, en violation du pargraphe 465(1) du Code criminel

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel

Infractions liées aux produits de la criminalité, en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel

Marvin Watson

Importation de méthamphétamine, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue d'importation, en violation du pargraphe 465(1) du Code criminel

Possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession de méthamphétamine en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel

Infractions liées aux produits de la criminalité, en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel

Grâce à cette enquête, l'ASFC et la GRC ont empêché que des drogues d'une valeur de 13 millions de dollars ne parviennent dans les rues canadiennes.

Cette affaire a été couronnée de succès grâce aux efforts conjoints de l'ASFC au point d'entrée du pont Ambassador et de la Division des opérations de renseignement et de l'exécution de la loi de Windsor, de l'Unité d'intégrité frontalière de la GRC à Windsor et les enquêteurs de la sécurité intérieure. Nous tenons également à remercier les équipes de la GRC suivantes : Surveillance électronique; Unité d'intégrié frontalière de Niagara-on-the-Lake, Division de l'intégrité des frontières, domaine aérien; Détachement de l'aéroport de Toronto; Section d'analyse criminelle de la Division O et Unité des services de criminalistique numérique. Nous remercions également le département américain des sciences médico-légales pour son soutien dans ce dossier. Nous remercions également le service de police de Toronto et le département des Sciences judiciaires des États-Unis pour leur soutien dans ce dossier.

Citations

« Je tiens à remercier nos agents pour les efforts considérables qu'ils déploient afin d'empêcher que des drogues mortelles ne se retrouvent dans nos rues. Alors que les organisations criminelles évoluent, le travail de l'ASFC et de la GRC continuera à perturber les activités criminelles transfrontalières et à protéger nos collectivités. »

~ Joseph Chayeski, directeur, Opérations de district du pont Ambassador, ASFC

« L'ASFC et la GRC continuent à obtenir des résultats positifs de leur collaboration pour protéger les frontières du Canada. Cette saisie d'argent comptant et de produits de contrebande est un autre exemple de la façon dont nos services combinés protègent les citoyens de l'Ontario contre les activités criminelles. »

~ Rae Bolsterli, surintendante, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

Faits en bref

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1‑800‑387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction de revenir au Canada .

peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du et l'interdiction de revenir au . Pour les dernières statistiques sur la contrebande, consultez les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Consultez le site de l'Agence des services frontaliers du Canada pour en savoir plus sur la déclaration des espèces.

pour en savoir plus sur la déclaration des espèces. Toute personne ayant des informations sur des activités transfrontalières douteuses est invitée à appeler la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

L'UIF de la GRC à Windsor se concentre sur la criminalité transfrontalière. Ses opérations comprennent des patrouilles maritimes, notamment des patrouilles du projet Shiprider avec les garde-côtes américains, des enquêtes sur la contrebande aux points d'entrée et entre ceux-ci, des enquêtes sur les migrations irrégulières et des enquêtes sur d'autres infractions fédérales liées à la frontière. L'UIF est responsable de la frontière entre les États-Unis et le Canada , depuis l'extrémité sud de l'île Manitoulin jusqu'à la partie orientale du lac Érié.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter: @FrontiereCanRSO

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

YouTube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personnes-ressourcesGRC, Division O (Ontario), Communications et Relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]; Personnes-ressources, Relations avec les médias Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], Ligne des médias : 1-877-761-5945 ou 613-957-6500