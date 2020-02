Accusations modifiées - Un homme accusé de meurtre au premier degré fait maintenant face à des accusations modifiées de meurtre au premier degré et d'activité terroriste - Onzième homicide de 2020, Hang-Kam Annie Chiu, 64 ans, Sheppard Avenue East et Markham Road

TORONTO, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Le Service de police de Toronto et la Gendarmerie royale du Canada font le point sur le communiqué publié au sujet du onzième homicide de 2020 (numéro de dossier 2020-372105) survenu le samedi 22 février 2020.

Des éléments de preuve ont été découverts en cours d'enquête, ce qui a conduit les enquêteurs à croire que l'homicide pourrait-être une infraction reliée au terrorisme. Conformément aux protocoles existants, les enquêteurs ont communiqué avec l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin de lui demander de l'aide avec l'enquête.

À la suite d'une consultation auprès les procureurs de la Couronne provinciaux et fédéraux, et avec le consentement du ministère du Procureur général et du procureur général du Canada, Saad Akhtar a comparu une deuxième fois devant la cour le mardi 25 février 2020 au 1911, avenue Eglinton Est.

Voici les nouvelles accusations portées contre lui :

Meurtre au premier degré - y compris activité terroriste, en vertu de la section 231 (6.01) du Code criminel du Canada .

Bien que l'enquête et la poursuite soient le fruit d'une collaboration entre le Service de police de Toronto et l'EISN de Toronto, le public peut avoir l'assurance qu'il semble s'agir d'un incident isolé, et que pour le moment il n'y a aucune autre menace connue pour le public associée à l'accusé.

« Le Service de police de Toronto est reconnaissant de la collaboration de ses partenaires de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale. La mise à jour d'aujourd'hui découle de ces efforts de collaboration, et le Service est déterminé à travailler avec ses partenaires à partir de maintenant afin d'obtenir un résultat satisfaisant dans cette affaire et, surtout, pour la famille et les amis de la victime», a déclaré l'inspecteur Hank Idsinga de la section des homicides du Service de police de Toronto.

« Au nom de la GRC, je tiens à dédier une pensée et une prière à la famille de la victime et aux collectivités touchées par cet horrible évènement. L'annonce d'aujourd'hui est attribuable au bon travail qui est accompli lorsque le dévouement de nos membres, l'aide du public et la participation de nos partenaires du renseignement se rencontrent afin d'enquêter sur une affaire qui concerne la sécurité nationale. Nous continuerons d'appuyer le Service de police de Toronto en concentrant nos efforts sur la sécurité des Canadiens », a affirmé le surintendant Christopher deGale, officier responsable de l'EISN, Division « O ».

Les Équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN), qui sont dirigées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont des équipes composées de membres spécialement formés de plusieurs organismes, notamment de la GRC et d'autres organismes d'application de la loi et partenaires en matière de sécurité nationale sur la scène fédérale, provinciale et municipale . Ensemble, les membres des EISN décèlent, dissuadent, interrompent et empêchent les activités criminelles terroristes de groupes ou de personnes qui représentent une menace pour la sécurité nationale du Canada.

Si vous croyez avoir été témoin, ou si vous êtes au courant d'activités criminelles reliées à l'extrémisme ou d'activités suspectes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale, nous vous invitons à nous en faire part en communiquant avec nous par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à l'adresse [email protected] .

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Meaghan Gray, Bureau des communications, Service de police de Toronto, Téléphone : 416 808-7095, Courriel : [email protected]; Caporale Louise Savard, Relations avec les médias, Division « O » de la GRC, Téléphone : 905 876-9709, Adresse courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.rcmp-grc.gc.ca/